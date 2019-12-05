«Общая установка НАТО»: почему в Дании заявили о желании укрепить оборону в Арктике
- Военные НАТО во время учений в Норвегии
- © Marine Corps Cpl. Ashley McLaughlin
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила о планах королевства выделить около $221 млн на усиление обороны в Арктике.
«Мы наращиваем усилия, и я знаю, что американцы этому очень рады», — сообщила глава датского кабмина в интервью изданию Berlingske.
По словам Фредериксен, арктический регион «всё более важен с точки зрения политики безопасности».
По мнению старшего научного сотрудника Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимира Оленченко, подобное заявление со стороны Дании свидетельствует о том, что королевство идёт «в русле Североатлантического альянса», в планах которого усиление присутствия в Арктике.
«Дания озаботилась этим вопросом только потому, что это общая установка в рамках НАТО и датско-американских отношений, чтобы противостоять России в арктическом регионе», — сказал аналитик.
Напомним, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянсу необходимо обеспечить присутствие в Арктике и инвестировать в арктическую военную технику. Причиной таких мер Столтенберг назвал нарастающее присутствие российской стороны в регионе.
Кроме того, аналитики объясняют желание Дании выделить средства на укрепление обороны Арктики желанием Копенгагена продемонстрировать Дональду Трампу выполнение своих финансовых обязательств перед НАТО. Ранее во время саммита альянса в Лондоне американский лидер потребовал от стран блока увеличить взносы до 4% ВВП. По его словам, доля в размере 2% крайне низка.
В августе Трамп обвинил Данию в том, что королевство выделяет недостаточное финансирование на нужды Североатлантического альянса.
«Прошу заметить, что Дания расходует лишь 1,35% ВВП на НАТО. Они богатая страна, им следует тратить 2%», — написал президент США на своей странице в Twitter.
Как отмечает профессор НИУ ВШЭ Дмитрий Евстафьев в беседе с RT, обещания датской стороны повысить траты на оборону Арктики — реакция на повышение градуса риторики по теме финансовых требований США к странам НАТО.
- Премьер-министр Дании Метте Фредриксен
- © Ritzau Scanpix/Mads Claus Rasmussen via REUTERS
«Теперь Трамп требует от государств альянса выделять 4% на поддержание обороноспособности. А учитывая, что Дания раньше не выполняла и прежней «нормы» главы Белого дома в 2%, сейчас Копенгаген хочет оправдаться перед НАТО. Тем самым королевство стремится продемонстрировать, что услышало призыв Трампа и понимает приоритеты развития альянса на ближайшие 20 лет», — констатировал эксперт.
Кроме того, выступая с подобными заявлениями, Дания надеется отстоять Гренландию после того, как стало известно о намерениях Вашингтона купить остров, считают аналитики.
Напомним, в середине августа Трамп заявил, что проявлял интерес к покупке принадлежащего Дании острова Гренландия «со стратегической точки зрения».
Фредериксен, в свою очередь, назвала эту идею президента США «абсурдной».
«Ким Кильсен (премьер-министр Гренландии. — RT) ясно дал понять, что Гренландия не продаётся, так что все разговоры прекратились. С другой стороны, много других вопросов, которые мы бы хотели обсудить с президентом США. Например, усиление сотрудничества в Арктике», — приводит датский телеканал DR слова датского премьера.
После этого Трамп сообщил, что отложил встречу с премьер-министром Дании из-за её нежелания говорить на тему продажи Гренландии Соединённым Штатам.
«Дания не хочет терять Гренландию из-за того, что она приглянулась Трампу. Глава Белого дома, когда выступал с инициативой передачи данной территории США, выдвигал аргумент об отсутствии обороноспособности у Дании, который королевство теперь пытается опровергнуть», — отметил Дмитрий Евстафьев.
Подобное мнение разделяет и заведующий сектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО имени Е.М. Примакова РАН Константин Воронов. По его словам, Дания дорожит этой своей территорией и не хочет давать Вашингтону поводы её забрать.
«Гренландия является датской самоуправляемой территорией. Это крупнейший в мире остров, где находятся различные полезные ископаемые и ведётся разработка нефтяных месторождений», — пояснил аналитик в разговоре с RT.
Арктический тренд НАТО
Как отмечают эксперты, Дания движется в фарватере НАТО по наращиванию присутствия в Арктике. При этом в блоке заявляют, что интересам стран Североатлантического альянса якобы угрожает присутствие России в регионе.
Так, в августе сенатор от штата Аляска Дэн Салливан сказал о необходимости создать в регионе дополнительные объекты, включая новую базу ВМС. По словам сенатора, США не хотят, чтобы Северный морской путь контролировала Россия.
«Владимир Путин назвал транспортные пути в Арктике новым Суэцким каналом, который Россия будет контролировать... Я думаю, мы не хотим, чтобы Россия их контролировала», — сказал Салливан.
Напомним, Северный морской путь пролегает в экономической зоне Российской Федерации.
В начале июля аналогичные тезисы были сформулированы в докладе британского аналитического центра в области международных отношений Chatham House. Согласно документу, Россия не должна считать, что она может и дальше беспрепятственно осваивать Арктику. Отмечается также, что Западу и Североатлантическому альянсу следует начать добиваться паритета в этом регионе.
Кроме того, в июне генеральный секретарь НАТО во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Исландии Катрин Якобсдоуттир заявил, что Россия увеличивает своё военное присутствие в Арктике и альянсу следует на это реагировать, «продолжая работу по поддержанию низкой напряжённости на Крайнем Севере».
Ранее, в мае, бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон призвал выпускников Академии береговой службы Соединённых Штатов «бросить вызов» растущему российскому военному влиянию в Арктике.
Позже в российском Министерстве иностранных дел такие заявления назвали «нелепыми, абсурдными и необоснованными». Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России по вопросам международного сотрудничества в Арктике Николай Корчунов. По его словам, именно линия США в этом регионе направлена на трансформацию арктической зоны в «перспективный театр военных действий».
Напомним, в начале этого года Ричард Спенсер, занимавший пост министра ВМС США, заявил о намерениях американской стороны поставить на боевое дежурство базу Адак на Аляске, которую Вашингтон использовал ранее для наблюдения за советскими подлодками. Этот объект был закрыт ещё в 1997 году. В марте корпус морской пехоты США проводил учения по действиям в экстремальных климатических условиях.
- Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
- © Francois Lenoir/Reuters
В мае госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американская сторона усилит своё военное присутствие в Арктике. Об этом он сообщил на полях Арктического форума, который проходил в Финляндии.
«Мы проводим военные учения, наращиваем присутствие наших сил, восстанавливаем наш флот ледоколов», — отметил Помпео.
По его словам, США «активно контактируют с союзниками по ситуации в Арктике».
Эксперты сходятся во мнении, что обвинения в адрес России со стороны НАТО и Соединённых Штатов безосновательны.
«Всё, чему угрожают действия РФ на своей территории в Арктике, — так это свободе рук США и НАТО в этом регионе. Например, это касается доступа к ресурсам региона или его логистическим маршрутам. Не секрет, что после распада СССР Вашингтон исходил из того, что никаких ограничений на их военную и экономическую деятельность в Арктике просто не существует, поэтому сейчас американская сторона крайне болезненно воспринимает любые действия России в этом регионе», — заявил Дмитрий Евстафьев.
Константин Воронов, в свою очередь, подчеркнул, что Россия имеет полное право развивать свою оборону в Арктике.
«Половина арктического сектора приходится именно на российские территории. РФ никому не угрожает тем, что усиливает там свои оборонные возможности, она лишь защищает свои земли», — констатировал аналитик.
По мнению Евстафьева, Арктика — это одно из пространств, актуальность владения которым резко увеличится после 2030 года, и в НАТО это понимают.
«Мир переходит от глобализации к пространственной конкуренции. Если раньше Североатлантический альянс исходил из того, что все свои проблемы в Арктике он мог решить за счёт политического манипулирования, то сегодня в блоке осознают неэффективность такой стратегии. Соответственно, нужно что-то новое, в частности возможность развернуть в регионе вооружённые силы и соответствующую технику», — заключил аналитик.
Как отмечает Дмитрий Евстафьев, акцентируя внимание международной общественности на теме Арктики, Вашингтон стремится тем самым оказать давление на своих союзников.
«Сами США пока военно-силового потенциала в этом регионе не имеют. Однако они уже создают организационную основу, чтобы в перспективе добиться никем не контролируемого доступа к этому региону», — считает эксперт.
- Президент США Дональд Трамп с американскими военными
- © Carlos Barria/Reuters
Не оценят по достоинству
По мнению Владимира Оленченко, сумма в $221 млн, которую намерена выделить Дания, будет недостаточной, чтобы как-то существенно укрепить оборону Арктики.
«Арктический регион — это мороз, снег, должно быть специальное дорогостоящее оборудование, соответствующее оснащение вооружённых сил. Всё это крайне капиталоёмкое дело, на которое у Копенгагена не хватит средств. Не думаю, что датчане смогут широко размахнуться в этом смысле. А с учётом масштаба натовских и американских аппетитов эта сумма будет быстро освоена», — заявил эксперт.
При этом Оленченко допускает, что на $221 млн датчане могут создать военный пункт или углубить один из портов в регионе.
Однако, несмотря на готовность Дании выделить деньги на оборону Арктики, в НАТО и Соединённых Штатах вряд ли по достоинству оценят такой шаг.
«Дело в том, что если какие-либо страны альянса начинают проявлять уступчивость, то США в их адрес ещё больше усиливают давление, увеличивают количество претензий и требований. И в данном случае $221 млн от Дании вряд ли их удовлетворит. Трамп будет требовать ещё больше денег», — заключил эксперт.
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