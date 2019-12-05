«Общая установка НАТО»: почему в Дании заявили о желании укрепить оборону в Арктике

Копенгаген планирует выделить около $221 млн на усиление обороны в Арктике. Об этом заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен. По её словам, королевство «наращивает усилия» в этой сфере, чему США «очень рады». Ранее генсек НАТО заявил о необходимости присутствия альянса в регионе и инвестициях в арктическую военную технику. По мнению аналитиков, Дания пытается таким образом оправдаться за недостаточные, по мнению Вашингтона, оборонные расходы. Кроме того, как полагают эксперты, Копенгаген хочет продемонстрировать США готовность отстаивать Гренландию, поскольку ранее глава Белого дома Дональд Трамп изъявлял желание купить остров.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила о планах королевства выделить около $221 млн на усиление обороны в Арктике.

«Мы наращиваем усилия, и я знаю, что американцы этому очень рады», — сообщила глава датского кабмина в интервью изданию Berlingske.

По словам Фредериксен, арктический регион «всё более важен с точки зрения политики безопасности».

По мнению старшего научного сотрудника Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимира Оленченко, подобное заявление со стороны Дании свидетельствует о том, что королевство идёт «в русле Североатлантического альянса», в планах которого усиление присутствия в Арктике.

«Дания озаботилась этим вопросом только потому, что это общая установка в рамках НАТО и датско-американских отношений, чтобы противостоять России в арктическом регионе», — сказал аналитик.

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Напомним, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянсу необходимо обеспечить присутствие в Арктике и инвестировать в арктическую военную технику. Причиной таких мер Столтенберг назвал нарастающее присутствие российской стороны в регионе.

Кроме того, аналитики объясняют желание Дании выделить средства на укрепление обороны Арктики желанием Копенгагена продемонстрировать Дональду Трампу выполнение своих финансовых обязательств перед НАТО. Ранее во время саммита альянса в Лондоне американский лидер потребовал от стран блока увеличить взносы до 4% ВВП. По его словам, доля в размере 2% крайне низка.

В августе Трамп обвинил Данию в том, что королевство выделяет недостаточное финансирование на нужды Североатлантического альянса.

«Прошу заметить, что Дания расходует лишь 1,35% ВВП на НАТО. Они богатая страна, им следует тратить 2%», — написал президент США на своей странице в Twitter.

Как отмечает профессор НИУ ВШЭ Дмитрий Евстафьев в беседе с RT, обещания датской стороны повысить траты на оборону Арктики — реакция на повышение градуса риторики по теме финансовых требований США к странам НАТО.

Премьер-министр Дании Метте Фредриксен

© Ritzau Scanpix/Mads Claus Rasmussen via REUTERS

«Теперь Трамп требует от государств альянса выделять 4% на поддержание обороноспособности. А учитывая, что Дания раньше не выполняла и прежней «нормы» главы Белого дома в 2%, сейчас Копенгаген хочет оправдаться перед НАТО. Тем самым королевство стремится продемонстрировать, что услышало призыв Трампа и понимает приоритеты развития альянса на ближайшие 20 лет», — констатировал эксперт.

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Кроме того, выступая с подобными заявлениями, Дания надеется отстоять Гренландию после того, как стало известно о намерениях Вашингтона купить остров, считают аналитики.

Напомним, в середине августа Трамп заявил, что проявлял интерес к покупке принадлежащего Дании острова Гренландия «со стратегической точки зрения».

Фредериксен, в свою очередь, назвала эту идею президента США «абсурдной».

«Ким Кильсен (премьер-министр Гренландии. — RT) ясно дал понять, что Гренландия не продаётся, так что все разговоры прекратились. С другой стороны, много других вопросов, которые мы бы хотели обсудить с президентом США. Например, усиление сотрудничества в Арктике», — приводит датский телеканал DR слова датского премьера.

После этого Трамп сообщил, что отложил встречу с премьер-министром Дании из-за её нежелания говорить на тему продажи Гренландии Соединённым Штатам.

«Дания не хочет терять Гренландию из-за того, что она приглянулась Трампу. Глава Белого дома, когда выступал с инициативой передачи данной территории США, выдвигал аргумент об отсутствии обороноспособности у Дании, который королевство теперь пытается опровергнуть», — отметил Дмитрий Евстафьев.

Подобное мнение разделяет и заведующий сектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО имени Е.М. Примакова РАН Константин Воронов. По его словам, Дания дорожит этой своей территорией и не хочет давать Вашингтону поводы её забрать.

«Гренландия является датской самоуправляемой территорией. Это крупнейший в мире остров, где находятся различные полезные ископаемые и ведётся разработка нефтяных месторождений», — пояснил аналитик в разговоре с RT.

Арктический тренд НАТО

Как отмечают эксперты, Дания движется в фарватере НАТО по наращиванию присутствия в Арктике. При этом в блоке заявляют, что интересам стран Североатлантического альянса якобы угрожает присутствие России в регионе.

Так, в августе сенатор от штата Аляска Дэн Салливан сказал о необходимости создать в регионе дополнительные объекты, включая новую базу ВМС. По словам сенатора, США не хотят, чтобы Северный морской путь контролировала Россия.

«Владимир Путин назвал транспортные пути в Арктике новым Суэцким каналом, который Россия будет контролировать... Я думаю, мы не хотим, чтобы Россия их контролировала», — сказал Салливан.

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Напомним, Северный морской путь пролегает в экономической зоне Российской Федерации.

В начале июля аналогичные тезисы были сформулированы в докладе британского аналитического центра в области международных отношений Chatham House. Согласно документу, Россия не должна считать, что она может и дальше беспрепятственно осваивать Арктику. Отмечается также, что Западу и Североатлантическому альянсу следует начать добиваться паритета в этом регионе.

Кроме того, в июне генеральный секретарь НАТО во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Исландии Катрин Якобсдоуттир заявил, что Россия увеличивает своё военное присутствие в Арктике и альянсу следует на это реагировать, «продолжая работу по поддержанию низкой напряжённости на Крайнем Севере».

Ранее, в мае, бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон призвал выпускников Академии береговой службы Соединённых Штатов «бросить вызов» растущему российскому военному влиянию в Арктике.

Позже в российском Министерстве иностранных дел такие заявления назвали «нелепыми, абсурдными и необоснованными». Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России по вопросам международного сотрудничества в Арктике Николай Корчунов. По его словам, именно линия США в этом регионе направлена на трансформацию арктической зоны в «перспективный театр военных действий».

Напомним, в начале этого года Ричард Спенсер, занимавший пост министра ВМС США, заявил о намерениях американской стороны поставить на боевое дежурство базу Адак на Аляске, которую Вашингтон использовал ранее для наблюдения за советскими подлодками. Этот объект был закрыт ещё в 1997 году. В марте корпус морской пехоты США проводил учения по действиям в экстремальных климатических условиях.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

© Francois Lenoir/Reuters

В мае госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американская сторона усилит своё военное присутствие в Арктике. Об этом он сообщил на полях Арктического форума, который проходил в Финляндии.

«Мы проводим военные учения, наращиваем присутствие наших сил, восстанавливаем наш флот ледоколов», — отметил Помпео.

По его словам, США «активно контактируют с союзниками по ситуации в Арктике».

Эксперты сходятся во мнении, что обвинения в адрес России со стороны НАТО и Соединённых Штатов безосновательны.

«Всё, чему угрожают действия РФ на своей территории в Арктике, — так это свободе рук США и НАТО в этом регионе. Например, это касается доступа к ресурсам региона или его логистическим маршрутам. Не секрет, что после распада СССР Вашингтон исходил из того, что никаких ограничений на их военную и экономическую деятельность в Арктике просто не существует, поэтому сейчас американская сторона крайне болезненно воспринимает любые действия России в этом регионе», — заявил Дмитрий Евстафьев.

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Константин Воронов, в свою очередь, подчеркнул, что Россия имеет полное право развивать свою оборону в Арктике.

«Половина арктического сектора приходится именно на российские территории. РФ никому не угрожает тем, что усиливает там свои оборонные возможности, она лишь защищает свои земли», — констатировал аналитик.

По мнению Евстафьева, Арктика — это одно из пространств, актуальность владения которым резко увеличится после 2030 года, и в НАТО это понимают.

«Мир переходит от глобализации к пространственной конкуренции. Если раньше Североатлантический альянс исходил из того, что все свои проблемы в Арктике он мог решить за счёт политического манипулирования, то сегодня в блоке осознают неэффективность такой стратегии. Соответственно, нужно что-то новое, в частности возможность развернуть в регионе вооружённые силы и соответствующую технику», — заключил аналитик.

Как отмечает Дмитрий Евстафьев, акцентируя внимание международной общественности на теме Арктики, Вашингтон стремится тем самым оказать давление на своих союзников.

«Сами США пока военно-силового потенциала в этом регионе не имеют. Однако они уже создают организационную основу, чтобы в перспективе добиться никем не контролируемого доступа к этому региону», — считает эксперт.

Президент США Дональд Трамп с американскими военными

© Carlos Barria/Reuters

Не оценят по достоинству

По мнению Владимира Оленченко, сумма в $221 млн, которую намерена выделить Дания, будет недостаточной, чтобы как-то существенно укрепить оборону Арктики.

«Арктический регион — это мороз, снег, должно быть специальное дорогостоящее оборудование, соответствующее оснащение вооружённых сил. Всё это крайне капиталоёмкое дело, на которое у Копенгагена не хватит средств. Не думаю, что датчане смогут широко размахнуться в этом смысле. А с учётом масштаба натовских и американских аппетитов эта сумма будет быстро освоена», — заявил эксперт.

При этом Оленченко допускает, что на $221 млн датчане могут создать военный пункт или углубить один из портов в регионе.

Однако, несмотря на готовность Дании выделить деньги на оборону Арктики, в НАТО и Соединённых Штатах вряд ли по достоинству оценят такой шаг.

«Дело в том, что если какие-либо страны альянса начинают проявлять уступчивость, то США в их адрес ещё больше усиливают давление, увеличивают количество претензий и требований. И в данном случае $221 млн от Дании вряд ли их удовлетворит. Трамп будет требовать ещё больше денег», — заключил эксперт.