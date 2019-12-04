Дания выделит более $200 млн на усиление обороны в Арктике

Короткая ссылка
Премьер-министр Дании Метте Фредриксен заявила, что страна собирается выделить около $221 млн на усиление обороны в Арктике.

«Мы наращиваем наши усилия, и я знаю, что американцы этому очень рады», — заявила она в интервью изданию Berlingske.

Она отметила, что регион «всё более важен с точки зрения политики безопасности».

В середине августа президент США Дональд Трамп заявил, что интересовался покупкой принадлежащего Дании острова Гренландия со стратегической точки зрения. Это заявление вызвало резкую реакцию властей острова и Дании. В Дании и Гренландии это предложение вызвало негативную реакцию.

При этом глава представительства Гренландии в Евросоюзе Минингуак Клейст заявил, что Нуук выступает за расширение сотрудничества с Вашингтоном.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить