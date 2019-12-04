Дания выделит более $200 млн на усиление обороны в Арктике
«Мы наращиваем наши усилия, и я знаю, что американцы этому очень рады», — заявила она в интервью изданию Berlingske.
Она отметила, что регион «всё более важен с точки зрения политики безопасности».
В середине августа президент США Дональд Трамп заявил, что интересовался покупкой принадлежащего Дании острова Гренландия со стратегической точки зрения. Это заявление вызвало резкую реакцию властей острова и Дании. В Дании и Гренландии это предложение вызвало негативную реакцию.
При этом глава представительства Гренландии в Евросоюзе Минингуак Клейст заявил, что Нуук выступает за расширение сотрудничества с Вашингтоном.