Дания выделит более $200 млн на усиление обороны в Арктике

Премьер-министр Дании Метте Фредриксен заявила, что страна собирается выделить около $221 млн на усиление обороны в Арктике.

«Мы наращиваем наши усилия, и я знаю, что американцы этому очень рады», — заявила она в интервью изданию Berlingske.

Она отметила, что регион «всё более важен с точки зрения политики безопасности».

В середине августа президент США Дональд Трамп заявил, что интересовался покупкой принадлежащего Дании острова Гренландия со стратегической точки зрения. Это заявление вызвало резкую реакцию властей острова и Дании. В Дании и Гренландии это предложение вызвало негативную реакцию.

При этом глава представительства Гренландии в Евросоюзе Минингуак Клейст заявил, что Нуук выступает за расширение сотрудничества с Вашингтоном.