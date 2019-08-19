Трамп прокомментировал появившуюся в СМИ «идею» покупки Гренландии

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Президента США Дональд Трамп прокомментировал появившуюся в СМИ «идею» покупки Гренландии, заявив, что интересовался этим вопросом «стратегически».

Об этом сообщает ТАСС.

Президент США подтвердил, что интересовался возможностью покупки Гренландии со стратегической точки зрения.

«Это не номер один в повестке дня», — заявил Трамп.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Трамп высказывал идею о покупке Гренландии.

Парламентарий из Гренландии Айя Чеминиц Ларсен негативно оценила сообщения СМИ о желании Трампа купить остров, заявив, что это может привести к разрушению ценностей коренного населения.

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