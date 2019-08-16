В Гренландии отреагировали на сообщения о желании Трампа купить остров

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Парламентарий из Гренландии Айя Чеминиц Ларсен негативно оценила сообщения СМИ о желании президента США Дональда Трампа купить остров, заявив, что это может привести к разрушению ценностей коренного населения.
В Гренландии отреагировали на сообщения о желании Трампа купить остров
  • Reuters

«Мой ответ будет: нет, спасибо. Я не думаю, что это принесёт пользу развитию Гренландии», — приводит РИА Новости её слова.

Ларсен считает, что американские ценности могут навредить устоям коренного населения.

«Я также думаю о социальных ценностях, которые есть в Гренландии. Например, у нас есть право на бесплатное образование. Подобные вещи будут разрушены, если американские ценности будут доминировать», — заключила она.

Ранее газета The Wall Street Journal, ссылаясь на источники, писала, что Трамп высказывал идею о покупке крупнейшего в мире острова, который принадлежит Дании, — Гренландии.

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