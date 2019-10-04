Гренландия выступает за расширение сотрудничества с США

Глава представительства Гренландии в Евросоюзе Минингуак Клейст заявил, что Нуук выступает за расширение сотрудничества с Вашингтоном.

«Мы много лет сотрудничаем с США, у которых есть база в Гренландии. И есть заинтересованность усилить это сотрудничество между Гренландией и США», — приводит ТАСС его слова.

Клейст также приветствовал расширение связей с другими партнёрами в ЕС.

Он отметил, что расширение сотрудничества должно происходить в соответствии с законами острова.

В середине августа президент США Дональд Трамп заявил, что интересовался покупкой Гренландии со стратегической точки зрения. Это заявление вызвало резкую реакцию властей острова и Дании.