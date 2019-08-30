Депутат в Гренландии призвал рассмотреть идею Трампа о покупке острова

Депутат парламента Гренландии от центристской партии «Налерак» Пеле Броберг призвал рассмотреть предложение американского лидера Дональда Трампа о приобретении острова у Дании, сообщает газета Ekstra Bladet.

«США готовы поддерживать нашу экономику вливаниями в 4 млрд (датских крон. — RT) ежегодно. Сейчас наше население впервые поставлено перед выбором. У нас есть реальная альтернатива датским дотациям», — заявил депутат.

Он отметил, что в настоящее время «Гренландию фактически защищают США, а не Дания».

«Они (США. — RT) смогут продолжить заниматься этим и после обретения нами независимости. А за разрешение содержать (военные. — RT) базы в Гренландии они будут поддерживать нас четырьмя миллиардами крон», — подчеркнул Броберг.

При этом он допустил, что США будут недовольны присутствием Китая в Гренландии.

«Конечно, будут и требования. Нам, например, известно, что они не желают китайского присутствия в Гренландии в ключевых областях. Это всплывёт в ходе возможных переговоров», — заявил парламентарий.

Тем не менее, по словам политика, в первую очередь нужно понять, что необходимо народу Гренландии.

Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что не поддерживает идею Трампа о покупке Гренландии.

В середине августа Трамп заявил, что интересовался покупкой Гренландии со стратегической точки зрения.

Депутат Госдумы Дмитрий Новиков в беседе с ФАН выразил мнение, что подобное желание Трампа реализовывать национальные интересы США понравится многим американским избирателям и может положительно отразиться на его рейтинге.