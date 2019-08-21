WP назвала возможный размер ежегодных выплат США за Гренландию

Администрация президента США Дональда Трампа планировала предложить правительству Дании ежегодные выплаты в $600 млн за передачу Гренландии в бессрочное владение. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

Собеседники издания не уточнили, в течение какого времени планировались выплаты. Как поясняет WP, сумма была определена, исходя из ежегодных трат Копенгагена на содержание автономии.

Кроме того, говорится в материале, чиновники изучали возможность предоставления скандинавскому королевству крупной единовременной суммы.

Ранее Трамп заявил, что интересовался вопросом покупки Гренландии «стратегически». Премьер-министр Дании Метте Фредериксен назвала его идею абсурдной.

Позднее американский лидер сообщил о переносе его визита в Данию из-за отсутствия перспектив диалога по этому вопросу.

Данное решение вызвало удивление у датской королевской семьи.