Трамп отложил встречу с премьером Дании после её слов о Гренландии
- Reuters
Как отметил Трамп, Дания является «особенной страной с невероятными людьми».
«Но исходя из высказываний премьер-министра Метте Фредериксен о том, что она не заинтересована в обсуждении покупки Гренландии, я перенесу нашу встречу, запланированную через две недели, на другое время», — говорится в сообщении.
Ранее Фредериксен назвала идею Трампа абсурдной. При этом она подчеркнула, что страна по-прежнему готовится к визиту главы Белого дома.
В августе Трамп подтвердил, что интересовался вопросом покупки острова «стратегически».