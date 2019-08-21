Трамп отложил встречу с премьером Дании после её слов о Гренландии

Президент США Дональд Трамп отложил встречу с премьер-министром Дании Метте Фредериксен из-за её нежелания обсуждать продажу Гренландии. Об этом американский лидер сообщил в Twitter.

Как отметил Трамп, Дания является «особенной страной с невероятными людьми».

«Но исходя из высказываний премьер-министра Метте Фредериксен о том, что она не заинтересована в обсуждении покупки Гренландии, я перенесу нашу встречу, запланированную через две недели, на другое время», — говорится в сообщении.

Ранее Фредериксен назвала идею Трампа абсурдной. При этом она подчеркнула, что страна по-прежнему готовится к визиту главы Белого дома.

В августе Трамп подтвердил, что интересовался вопросом покупки острова «стратегически».