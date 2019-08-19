Премьер Дании назвала абсурдной идею Трампа о покупке Гренландии
- Reuters
«Это абсурдная дискуссия, и Ким Кильсен (премьер-министр Гренландии) ясно дал понять, что Гренландия не продаётся, так что все разговоры прекратились. С другой стороны, много других вопросов, которые мы бы хотели обсудить с президентом США. Например, усиление сотрудничества в Арктике», — приводит телеканал DR слова премьера.
Фредериксен отметила, что крупнейший остров в мире не продаётся.
Кроме того, она заявила, что Дания по-прежнему готовится к визиту президента США, запланированному на 2—3 сентября.
Президент США Дональд Трамп прокомментировал появившуюся в СМИ «идею» покупки Гренландии, заявив, что интересовался этим вопросом «стратегически».