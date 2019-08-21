Королевский дом Дании назвал неожиданностью перенос визита Трампа

Королевская семья Дании удивлена решением президента США Дональда Трампа отложить визит в Копенгаген. Об этом сообщила представитель королевского дома Лине Баллебю.

«Это было неожиданно. Больше нам пока нечего сказать по этому поводу», — цитирует Баллебю издание DR.

Ранее Трамп заявил, что переносит визит в Данию из-за того, что датский премьер-министр Метте Фредериксен не желает обсуждать идею о приобретении Соединёнными Штатами Гренландии.

Планировалось, что в ходе поездки Трампа в Данию 2—3 сентября его примет королева Маргрете II.

В августе Трамп подтвердил, что интересовался вопросом покупки Гренландии «стратегически». Фредериксен назвала идею американского лидера абсурдной.