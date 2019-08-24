В США заявили о намерении открыть консульство в Гренландии
«Администрация Трампа планирует открыть консульство США в Гренландии в первый раз за несколько десятилетий из-за возрастающих стратегических и экономических интересов американцев на этой датской территории», — сообщает издание Time со ссылкой на копию письма.
По его данным, США имеет стратегический интерес в расширении политических, экономических и торговых отношений в Арктическом регионе.
Ранее сообщалось, что Трамп провёл телефонный разговор с премьер-министром Дании.