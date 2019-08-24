В США заявили о намерении открыть консульство в Гренландии

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Госдепартамент США в письме к конгрессу сообщил о намерении открыть американское консульство в Гренландии для расширения присутствия страны в Арктике.

«Администрация Трампа планирует открыть консульство США в Гренландии в первый раз за несколько десятилетий из-за возрастающих стратегических и экономических интересов американцев на этой датской территории», — сообщает издание Time со ссылкой на копию письма.

По его данным, США имеет стратегический интерес в расширении политических, экономических и торговых отношений в Арктическом регионе.

Ранее сообщалось, что Трамп провёл телефонный разговор с премьер-министром Дании.

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