Трамп провёл телефонный разговор с премьер-министром Дании

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Американский лидер Дональд Трамп и премьер-министр Дании Метте Фредериксен провели «конструктивный» телефонный разговор, сообщает Jyllands-Posten со ссылкой на канцелярию датского правительства.
Трамп провёл телефонный разговор с премьер-министром Дании
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  • globallookpress.com

Представители двух стран, в частности, обсудили дальнейшее развитие сотрудничества и решение общих задач в сфере безопасности.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео обсудил по телефону с датским коллегой Йеппе Кофодом отсрочку визита Трампа в Данию.

21 августа Трамп заявил, что отложит запланированную встречу с Фредериксен из-за её нежелания обсуждать продажу Гренландии.

Политолог и профессор НИУ ВШЭ Олег Матвейчев в беседе с Nation News назвал маловероятной сделку по продаже Трампу Гренландии, которая является национальной гордостью Дании.

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