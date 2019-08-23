Трамп провёл телефонный разговор с премьер-министром Дании

Американский лидер Дональд Трамп и премьер-министр Дании Метте Фредериксен провели «конструктивный» телефонный разговор, сообщает Jyllands-Posten со ссылкой на канцелярию датского правительства.

Представители двух стран, в частности, обсудили дальнейшее развитие сотрудничества и решение общих задач в сфере безопасности.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео обсудил по телефону с датским коллегой Йеппе Кофодом отсрочку визита Трампа в Данию.

21 августа Трамп заявил, что отложит запланированную встречу с Фредериксен из-за её нежелания обсуждать продажу Гренландии.

Политолог и профессор НИУ ВШЭ Олег Матвейчев в беседе с Nation News назвал маловероятной сделку по продаже Трампу Гренландии, которая является национальной гордостью Дании.