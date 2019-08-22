Помпео провёл переговоры с главой датского МИД

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Госсекретарь США Майк Помпео провёл телефонные переговоры с главой датского МИД Йеппе Кофодом. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Госдепа США.

Отмечается, что стороны обсудили отсрочку поездки президента США Дональда Трампа в Данию.

«Секретарь высоко оценил сотрудничество Дании как одного из союзников Соединённых Штатов и вклад Дании в решение общих глобальных приоритетов безопасности. Секретарь и министр иностранных дел Кофод также обсудили вопросы укрепления сотрудничества с Королевством Дания в Арктике, включая Гренландию», — сообщили в ведомстве.

Ранее Трамп отложил встречу с премьер-министром Дании Метте Фредериксен из-за её нежелания обсуждать продажу Гренландии. 

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