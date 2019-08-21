Премьер Дании заявила, что не вступит в словесную войну с Трампом

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Премьер-министр Дании Метте Фредериксен в эфире TV2 заявила, что не хочет вступать в словесную войну с президентом США Дональдом Трампом.
Премьер Дании заявила, что не вступит в словесную войну с Трампом
  • © Global Look Press

«Я не собираюсь вступать в словесную войну. Даже с президентом США. (Глава правительства Гренландии) Ким Кильсен очень ясно это выразил: Гренландия не продаётся. И я полностью это поддерживаю», — приводит ТАСС её слова.

Ранее Трамп заявил, что отложил встречу с премьер-министром Дании Метте Фредериксен из-за её нежелания обсуждать продажу Гренландии. Фредериксен назвала идею Трампа абсурдной. 

Также Трамп раскритиковал Данию за недостаточные расходы на НАТО.

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