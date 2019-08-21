Премьер Дании заявила, что не вступит в словесную войну с Трампом

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен в эфире TV2 заявила, что не хочет вступать в словесную войну с президентом США Дональдом Трампом.

«Я не собираюсь вступать в словесную войну. Даже с президентом США. (Глава правительства Гренландии) Ким Кильсен очень ясно это выразил: Гренландия не продаётся. И я полностью это поддерживаю», — приводит ТАСС её слова.

Ранее Трамп заявил, что отложил встречу с премьер-министром Дании Метте Фредериксен из-за её нежелания обсуждать продажу Гренландии. Фредериксен назвала идею Трампа абсурдной.

Также Трамп раскритиковал Данию за недостаточные расходы на НАТО.