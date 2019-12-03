Столтенберг призвал обеспечить присутствие НАТО в Арктике

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс должен обеспечить присутствие в Арктике и инвестировать в арктическую военную технику, не допуская роста напряжённости с Россией в регионе.

«Мы должны гарантировать, что НАТО присутствует в Арктике, что мы инвестируем в новые суда арктического класса, самолёты, средства разведки... В то же время я всегда разделял принцип «чем выше широты, тем ниже напряжённость». Мы, по крайней мере, должны стараться поддерживать сотрудничество со всеми странами Арктического совета, включая Россию», — приводит слова Столтенберга ТАСС.

Он отметил, что такие меры необходимы в связи с нарастающим присутствием России в Арктике, а также китайским присутствием, таянием льдов, изменением географии, открывающимися новыми экономическими возможностями и морскими путями сообщения между Востоком и Западом.

В июне Столтенберг заявил об увеличении российского военного присутствия в Арктике.