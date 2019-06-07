В США предупредили о рисках конкуренции с Россией в Арктике

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Россия может самостоятельно установить границы своего шельфа в Арктике и применить военную силу для их защиты, если международное сообщество примет невыгодные для Москвы решения, предупреждает Пентагон.

Соответствующая стратегия по Арктике опубликована на сайте Пентагона.

«Россия может принять решение в одностороннем порядке установить эти границы, если процедуры будут не в их пользу, и применить свой военный потенциал для предотвращения доступа к оспариваемым водам и ресурсам Арктики», — говорится в разделе, посвящённом интересам национальной безопасности США. 

Отмечается, что Пентагон считает Арктику потенциально опасным направлением с точки зрения нападения на США. 

Согласно представленной информации, возможное ухудшение обстановки в регионе может «прямо или косвенно» ограничить возможности перемещать армию и помешать достижению «стратегических целей» США по конкуренции с Китаем и Россией в Индо-Тихоокеанском регионе и Европе.

В Пентагоне, в свою очередь, предлагают ради стабильности в регионе сосредоточиться на сотрудничестве с союзниками, в том числе в рамках учений НАТО, а также не усугублять соперничество с другими странами.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о попытках США трансформировать Арктику в театр военных действий.

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