Захарова заявила о попытках США усилить напряжённость в Арктике
- РИА Новости
По его словам, данное заявление свидетельствует об изменении подходов Вашингтона.
«Судя по воинствующей риторике, преобладающей стала линия на трансформацию региона в театр военных действий, на эскалацию напряжённости. Неслучайно акцент делается на военных методах, на увеличении военных расходов на арктическом направлении, попытках подорвать доверие и атмосферу многостороннего арктического сотрудничества», — сказала Захарова на брифинге.
Она отметила, что обвинения в адрес Москвы выглядят «абсолютно нелепо».
Дипломат предупредила, что такой подход чреват самыми неблагоприятными последствиями как для стран региона, так и для его развития в целом.
Ранее Болтон призвал «бросить вызов» России в Арктике.