Захарова заявила о попытках США усилить напряжённость в Арктике

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Соединённые Штаты пытаются трансформировать Арктику в театр военных действий, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя высказывания советника американского лидера по национальной безопасности Джона Болтона.
Захарова заявила о попытках США усилить напряжённость в Арктике
  • РИА Новости

По его словам, данное заявление свидетельствует об изменении подходов Вашингтона.

«Судя по воинствующей риторике, преобладающей стала линия на трансформацию региона в театр военных действий, на эскалацию напряжённости. Неслучайно акцент делается на военных методах, на увеличении военных расходов на арктическом направлении, попытках подорвать доверие и атмосферу многостороннего арктического сотрудничества», — сказала Захарова на брифинге.

Она отметила, что обвинения в адрес Москвы выглядят «абсолютно нелепо».

Дипломат предупредила, что такой подход чреват самыми неблагоприятными последствиями как для стран региона, так и для его развития в целом.

Ранее Болтон призвал «бросить вызов» России в Арктике.

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