Захарова заявила о попытках США усилить напряжённость в Арктике

Соединённые Штаты пытаются трансформировать Арктику в театр военных действий, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя высказывания советника американского лидера по национальной безопасности Джона Болтона.

По его словам, данное заявление свидетельствует об изменении подходов Вашингтона.

«Судя по воинствующей риторике, преобладающей стала линия на трансформацию региона в театр военных действий, на эскалацию напряжённости. Неслучайно акцент делается на военных методах, на увеличении военных расходов на арктическом направлении, попытках подорвать доверие и атмосферу многостороннего арктического сотрудничества», — сказала Захарова на брифинге.

Она отметила, что обвинения в адрес Москвы выглядят «абсолютно нелепо».

Дипломат предупредила, что такой подход чреват самыми неблагоприятными последствиями как для стран региона, так и для его развития в целом.

Ранее Болтон призвал «бросить вызов» России в Арктике.