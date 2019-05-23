В МИД России прокомментировали риторику США о России в Арктике

Москва считает абсурдными и необоснованными обвинения со стороны США в «агрессивном» поведении России в Арктике. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на посла по особым поручениям по вопросам международного сотрудничества в Арктике МИД России Николая Корчунова.

«Нелепыми, абсурдными и необоснованными выглядят обвинения в адрес России», — сказал он.

Дипломат также добавил, что линия США в Арктике направлена на трансформацию региона в театр военных действий.

«Обозначенные намерения и планы свидетельствуют, к сожалению, о наметившемся изменении подходов США к этому региону, в которых, судя по всему, преобладающей стала линия на трансформацию региона в перспективный театр военных действий, на эскалацию напряжённости», — указал он.

Как напоминает агентство, госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что Вашингтон обеспокоен «российскими притязаниями» на международные воды Северного морского пути.

Он также отмечал «незаконность» требований Москвы по порядку прохождения Северного морского пути судами других стран, назвав их «частью общего агрессивного поведения России в Арктике».

Ранее Корчунов отметил, что Россия выступает за формирование международного партнёрства для сохранения Арктики в качестве зоны мира.

Эксперт Михаил Тимошенко прокомментировал Nation News слова командующего ВМС США в Европе и Африке адмирала Джеймса Фогго о том, что Америка не позволит России господствовать в Арктике.