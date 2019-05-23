В МИД России призвали сохранить Арктику в качестве зоны мира

Российская сторона выступает за формирование международного партнёрства для сохранения Арктики в качестве зоны мира и низкой военной напряжённости. Об этом заявил посол по особым поручениям по вопросам международного сотрудничества в Арктике МИД России Николай Корчунов.

«Мы выступаем не за противоборство и соперничество, а за взаимодействие и взаимодополняющие усилия друг друга, за формирование, в том числе и в рамках Арктического совета, международного партнёрства в интересах сохранения арктического региона в качестве зоны мира, стабильности и низкой военной напряжённости», — цитирует РИА Новости дипломата.

Корчунов, комментируя риторику американских чиновников, отметил, что Россия проводит в регионе открытую последовательную и основанную на нормах международного права политику.

По его словам, она предполагает «широкую повестку международного сотрудничества в интересах устойчивого развития, открытую в том числе и для участия США».

Ранее советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон призвал выпускников Академии береговой охраны «бросить вызов» России в Арктике.

Также военный эксперт Михаил Тимошенко прокомментировал Nation News слова командующего ВМС США в Европе и Африке адмирала Джеймса Фогго о том, что Америка не позволит России господствовать в Арктике.