В МИД России призвали сохранить Арктику в качестве зоны мира

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Российская сторона выступает за формирование международного партнёрства для сохранения Арктики в качестве зоны мира и низкой военной напряжённости. Об этом заявил посол по особым поручениям по вопросам международного сотрудничества в Арктике МИД России Николай Корчунов.
В МИД России призвали сохранить Арктику в качестве зоны мира
  • РИА Новости

«Мы выступаем не за противоборство и соперничество, а за взаимодействие и взаимодополняющие усилия друг друга, за формирование, в том числе и в рамках Арктического совета, международного партнёрства в интересах сохранения арктического региона в качестве зоны мира, стабильности и низкой военной напряжённости», — цитирует РИА Новости дипломата.

Корчунов, комментируя риторику американских чиновников, отметил, что Россия проводит в регионе открытую последовательную и основанную на нормах международного права политику.

По его словам, она предполагает «широкую повестку международного сотрудничества в интересах устойчивого развития, открытую в том числе и для участия США».

Ранее советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон призвал выпускников Академии береговой охраны «бросить вызов» России в Арктике.

Также военный эксперт Михаил Тимошенко прокомментировал Nation News слова командующего ВМС США в Европе и Африке адмирала Джеймса Фогго о том, что Америка не позволит России господствовать в Арктике.

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