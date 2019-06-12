В НАТО заявили о наращивании военного присутствия России в Арктике

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Исландии заявил о увеличении российского военного присутствия в Арктике.

Речь Столтенберга опубликована на сайте альянса.

Он сообщил, что стороны обсудили ситуацию на Крайнем Севере.

«Идея всегда заключалась в том, что на Крайнем Севере у нас низкая напряженность, и мы должны попытаться продолжать работу по поддержанию низкой напряжённости на Крайнем Севере, несмотря на то, что мы видим больше военного присутствия, особенно российского потенциала, здесь, на Крайнем Севере», — заявил генсек НАТО.

Ранее в Пентагоне заявили, что Россия может самостоятельно установить границы своего шельфа в Арктике и применить военную силу для их защиты, если международное сообщество примет невыгодные для Москвы решения.

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