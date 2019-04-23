«Могут лишь пугать Россию»: как Вашингтон намерен отстаивать свои интересы в Арктике

Рост потенциала России и Китая в Арктике угрожает интересам Соединённых Штатов в регионе. Об этом говорится в новой «Арктической стратегии» Береговой охраны США. В документе отмечается, что Вашингтон стремится играть «руководящую роль» в Арктике, однако существенно отстаёт от других государств, в том числе от РФ. Кроме того, эксперты Береговой охраны признают растущее экономическое и политическое значение Арктики и Северного морского пути. Аналитики утверждают, что, несмотря на амбициозные цели, Белый дом не в состоянии догнать Москву по темпам освоения полярных территорий — у американцев для этого нет необходимой технической и научной базы.

Береговая охрана США опубликовала первую за 6 лет «Арктическую стратегию», в которой уделила особое внимание защите национального суверенитета Соединённых Штатов и американскому лидерству в этом регионе. Командование единственного вида вооружённых сил США, не подчиняющегося Пентагону, констатирует, что в Арктике Вашингтон прежде всего сталкивается с вызовами со стороны России и Китая. Именно в функции Береговой охраны США входит защита морских границ государства, в том числе в полярных областях.

Российско-китайский вызов

В новой «Арктической стратегии», подписанной комендантом Береговой охраны США адмиралом Карлом Шульцем, подчёркивается, что с 2013 года, когда в последний раз обновлялись доктринальные документы ведомства относительно Северного ледовитого океана, многое изменилось. Трансформация состояния окружающей среды, в частности, таяние арктических льдов, совпала с возобновлением конкуренции великих держав, что, по мнению американцев, превратило полярные области в «пространство стратегического соперничества впервые с окончания холодной войны».

«Две практически равные Америке державы — Россия и Китай — провозгласили данный регион национальным приоритетом и соответствующим образом инвестировали средства в развитие потенциала по расширению своего влияния в его пределах, — подчёркивается в «Арктической стратегии». — В связи с тем, что Россия и Китай по всему миру постоянно ставят под сомнение международный порядок, основанный на правилах, возникают опасения, что они аналогичным образом будут препятствовать и сохранению мирной стабильности в Арктике».

Китай, хотя и не является арктической державой, проявляет большой интерес к региону, получив в 2013-м статус наблюдателя в Арктическом совете. В марте этого года в Пекине заявили о начале строительства первого атомного ледокола, аналогов которому нет в США. 19 апреля посол России в КНР Андрей Денисов отметил, что в будущем Россия и Китай могут приступить к совместному освоению Северного морского пути (СМП).

Китайский ледокол Xuelong во время арктической экспедиции в августе 2015 года

globallookpress.com

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В документе Береговой охраны Соединённых Штатов также утверждается, что КНР может чинить препятствия американской свободе навигации в Арктике, как это якобы происходит в Южно-Китайском море. Россию же в Вашингтоне обвиняют в стремлении «применять своё могущество для принуждения других стран по всему миру, стремясь таким образом расширить собственную сферу влияния».

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«Кроме того, руководство России продолжает заниматься расширением её и без того крупнейшего в мире ледокольного флота, а также восстановлением и наращиванием других составляющих её потенциала и инфраструктуры в Арктике, таких как авиабазы, порты, комплексы вооружения, дислоцированные в регионе войска, средства получения данных о морской обстановке, ресурсы для поисково-спасательных работ, коммерческие узлы и плавучие атомные электростанции, — отмечается в новой «Арктической стратегии». — США как стратегический конкурент России должны внимательно оценивать её действия, а также возможность того, что она воспользуется своим потенциалом не только в гражданских, но и военных целях».

В целом в обзоре полярной стратегии Береговой охраны Соединённых Штатов подчёркивается, что якобы «своими действиями стратегические конкуренты будут испытывать на прочность давно устоявшиеся нормы, благодаря которым Арктика стала мирным регионом с низким уровнем напряжённости».

«Институты, содействующие недопущению конфликтов в Арктике, столкнутся с новыми вызовами, требующими от США активного и целеустремлённого исполнения своей руководящей роли», — утверждается в документе американского силового ведомства.

Давние претензии

The Washington Post отмечает, что новая арктическая стратегия американской Береговой охраны появилась за два месяца до предполагаемого выхода аналогичного документа Пентагона. В нём, как предполагают американские СМИ, также будет идти речь о противостоянии России и Китаю.

В январе во время встречи со своим исландским коллегой госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что Москва и Пекин стремятся к «господству и контролю» над регионом. В феврале командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго утверждал, что Вашингтон не допустит доминирования России и Китая в Арктическом регионе.

Бойцы Корпуса морской пехоты США во время учений Trident Juncture 2018 в Норвегии

AFP

© Jonathan Nackstrand

В октябре прошлого года НАТО провёл крупнейшие за несколько лет учения в Арктике. В манёврах Trident Juncture в Норвегии участвовали 50 тыс. военнослужащих из 31 страны.

В январе министр военно-морских сил США Ричард Спенсер заявлял о планах отправить летом в Арктику американские военные корабли и намерении расконсервировать базу Адак на Аляске. В будущей экспедиции, по его словам, могут принять участие и силы Береговой охраны.

Отмечается, что речь идёт об операции по обеспечению свободы судоходства (FONOP). Именно под таким предлогом американские корабли регулярно появляются близ контролируемых КНР островов в Южно-Китайском море.

Как отметил в интервью RT профессор Дипломатической академии МИД России Владимир Штоль, Россия действует в Арктике, «исходя из своих национальных интересов», что и не нравится американцам.

В свою очередь, директор Института прикладных политических исследований Григорий Добромелов заявил в разговоре с RT, что США по всем направлениям стремятся представить Россию как угрозу глобальной безопасности, «не исключением является и Арктика».

Стратегическая зона

Чтобы продемонстрировать важность Арктики для США, в новой стратегии Береговой охраны приводится ряд цифр: 1 млн кв. миль — территориальные воды и эксклюзивная экономическая зона в морях Северного Ледовитого Океана, на которую претендуют США, 90 млрд баррелей — вероятные нефтяные запасы региона, 30% — доля предполагаемых и ещё не разведанных арктических запасов природного газа, $1 трлн — оценка запасов редких металлов в арктической зоне, 10 млн т — грузы, которые перевезли в 2017 году по Северному морскому пути. 40% судов, двигавшихся по Севморпути, как утверждают в Береговой охране США, направлялись в китайские порты или везли груз из Китая.

Ледокол «Адмирал Макаров» в проливе Босфор Восточный во время ухода в рейс по обеспечению летней навигации на трассе Северного морского пути (СМП) в восточном районе Арктики

РИА Новости

© Виталий Аньков

Подчёркивается, что транзит коммерческих грузов по Северному морскому пути растёт, особо отмечены усилия России по развитию этого морского маршрута и разработка проекта «Ямал СПГ», в котором участвуют европейские и китайские инвесторы. Однако отмечается, что развитие СМП зависит от условий в пограничном между Россией и США Беринговом проливе, где в мирное время возможны столкновения между судами или посадки на мель.

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А «во время конфликта» пролив превратится в стратегически важный пункт, от возможности прохода по которому будет зависеть многое, подчёркивают в американском силовом ведомстве. Кроме того, Береговая охрана выступает за развитие собственной инфраструктуры США в Арктике, необходимой для поддержания «торговой и военной мобильности».

Однако, как отмечает Григорий Добромелов, сейчас у Вашингтона «нет ресурсов не только для сдерживания России» в регионе, но и для сопоставимых темпов освоения Арктики.

«США понимают, что могут лишь пугать Россию, — отмечает эксперт. — У них нет ни ледокольного флота, ни необходимой научной и исследовательской базы для работы в Арктике».

Об отставании от других арктических держав, в том числе и России, говорится и в новом документе Береговой охраны.

«За последние 15 лет стратегические конкуренты США вложили немалые средства в ресурсы, инфраструктуру и отношения, соответствующие их целям в Арктике. Некоторые из этих проектов направлены на ослабление влияния США и подрыв принципа верховенства закона. Объём инвестиций Соединённых Штатов за тот же период оказался сравнительно скромным, в результате чего возник дефицит стратегических ресурсов, ставящий под угрозу способность Соединённых Штатов эффективно поддерживать свой суверенитет, а также способность Береговой охраны нивелировать риски, связанные с активизацией деятельности людей в Арктике», — утверждается в «Стратегии».

Курс на модернизацию

При этом ведомство отмечает, что именно Береговая охрана США — «единственная в стране структура, поставляющая и эксплуатирующая флот, способный выполнять задачи в полярных условиях».

Если у России десятки ледоколов, то у США на ходу всего два неатомных судна такого типа: USCG Polar Star и USCGC Healy — оба находятся на балансе Береговой охраны.

«В настоящий момент этот флот не имеет необходимых возможностей для обеспечения доступа к высоким широтам», — признают в американской Береговой охране.

Для решения заявленных проблем предлагается увеличить инвестиции в строительство ледокольного флота, авиации, которая может действовать в условиях Арктики, беспилотных или роботизированных комплексов, систем связи. Также, по мнению Вашингтона, необходимо более плотно взаимодействовать с другими силовыми структурами и американскими союзниками в регионе.

По словам Владимира Штоля, усиление военного потенциала США в Арктике представляет угрозу.

«Милитаризация любого региона ведёт к повышению «взрывоопасности» и к потенциальным военным конфликтам», — отмечает Штоль.

В свою очередь Россия традиционно выступает против гонки вооружений в полярных областях. Так, в послании участникам и гостям V Международного арктического форума «Арктика — территория диалога» президент РФ Владимир Путин призвал превратить Арктику в «территорию мира». Но, как отмечают эксперты, придерживаясь такой позиции, Москва всё равно предпочитает «держать порох сухим».

«Россия принимает адекватные ответные меры по укреплению своих позиций в Арктике, в том числе и в военном секторе», — считает Штоль.

В свою очередь Григорий Добромелов отмечает, что «у США есть возможность усилить своё военное присутствие в полярных областях, но недостаточно научного задела для того, чтобы обеспечить себя судами именно ледового класса, без которых в Арктике делать нечего».

В целом же, по словам эксперта, «крайне важно, чтобы Россия не снижала темпы своего научно-инновационного развития в Арктике, потому что именно технологическое преимущество будет определять то, кто сможет доминировать в этом регионе в будущем».