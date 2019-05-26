Универсальный «Урал» и прорывной «Лидер»: как проходит обновление ледокольного флота России

Атомный ледокол «Урал» будет достроен и сдан заказчику в августе 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга. Это ледокол нового поколения, который создаётся для обеспечения круглогодичной навигации по Северному морскому пути. Как отмечают эксперты, «Урал» сможет решать задачи проводки как в океане, так и в устьях рек, при этом «прорывными» станут суда проекта «Лидер» — самые крупные и мощные в мире.

Атомный ледокол проекта 22220 (тип ЛК-60Я) «Урал» будет сдан в эксплуатацию в августе 2022 года, говорится в сообщении пресс-службы Министерства промышленности и торговли РФ. 25 мая на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге состоялся торжественный спуск на воду этого корабля. Оператором ледокола будет ФГУП «Атомфлот», которое входит в госкорпорацию «Росатом».

В приветственной телеграмме участникам церемонии первый заместитель руководителя администрации президента РФ, председатель наблюдательного совета «Росатома» Сергей Кириенко назвал «Урал» ледоколом нового поколения. По его словам, строительство кораблей проекта 22220 позволит России успешно осваивать Арктику.

«Несомненно, серийное строительство ледоколов нового поколения — залог успешного освоения арктической зоны и реализации глобальных арктических проектов. Атомный ледокольный флот прокладывает путь караванам судов по Северному морскому пути. И пусть он станет основой экономического процветания нашей страны», — отметил Кириенко.

Как сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, «уровень локализации» отечественного оборудования на кораблях проекта 22220 составляет почти 90%. Он был достигнут благодаря успехам запущенных ранее программ импортозамещения.

На смену советскому поколению

Реализация проекта 22220 направлена на плановое обновление атомного ледокольного флота РФ и обеспечение круглогодичной навигации в Арктике. В общей сложности будет построено пять кораблей этого класса. В 2020 году в эксплуатацию должны быть сданы первые два ледокола — «Арктика» и «Сибирь». По остальным судам ожидается подписание контрактов.

«Арктика», «Сибирь» и «Урал» строятся за счёт бюджетных средств. Однако деньги на два будущих атомохода будут выделены по смешанной схеме: 50% требуемой суммы поступит из госбюджета, а другая половина будет «привлечена с рынка» и изыскана из ресурсов «Росатома».

«Четвёртый и пятый атомоходы ЛК-60 оцениваются в общую сумму порядка 100 млрд рублей, и грант из бюджета составит только 45 млрд. Еще 9 млрд — это инвестиционный ресурс госкорпорации, а остальные деньги будут привлечены с рынка под обеспечение «Росатома», — сообщил в интервью РИА Новости в апреле 2019 года заместитель генерального директора «Росатома» Вячеслав Рукша.

По его словам, «это первый серьёзнейший проект такого уровня со смешанным финансированием».

Новые ледоколы заменят советское поколение судов проектов 10520 и 10580. Сегодня Россия использует четыре атомохода: «Ямал», «50 лет Победы», «Таймыр» и «Вайгач». Корабли будут выводиться из эксплуатации поэтапно в зависимости от сроков введения в строй новых судов. Дольше всех прослужит «50 лет Победы». Согласно текущим планам ледокол будет списан в 2038 году.

Корабли проекта 22220 превосходят по характеристикам своих предшественников. Мощность их ядерной силовой установки РИТМ-200 разработки ОКБМ им. И.И. Африкантова (Нижний Новгород) составляет 60 МВт (против 55 МВт у судов советского поколения). Но основное преимущество новейших атомоходов заключается в автоматизации систем управления. Современное оборудование позволило почти вдвое сократить численность экипажа — до 75 человек.

Ещё одной особенностью атомоходов проекта 22220 является переменная осадка (10,5/8,55 м). Она позволяет им ходить по глубокой воде и на мелководье. Это качество считается очень важным, поскольку ледоколы регулярно заходят в устья сибирских рек.

Водоизмещение кораблей проекта 22220 составляет 33 тыс. т, длина — 173 м, ширина — 34 м, высота — 15,2 м, автономность — около шести месяцев. Атомоходы способны ломать лёд толщиной около 3 м.

«Росатом» планирует ввести в эксплуатацию пять кораблей проекта 22220 до середины 2030-х годов. Ледоколы будут обеспечивать проводку танкеров со сжиженным природным газом и нефтепродуктами с шельфа Карского моря, Ямальского и Гыданского полуостровов. Углеводороды будут в основном экспортироваться в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Ледоколы «Лидер»

При этом круглогодичную навигацию по восточному направлению СМП смогут обеспечить ледоколы проекта 10510 «Лидер» (тип ЛК-120Я). Об этом в апреле 2019 года на форуме «Арктика — территория диалога» заявил председатель правления ПАО «Новатэк» Леонид Михельсон. «Росатом» планирует построить три таких корабля к 2035 году.

Эти уникальные суда будут собираться на дальневосточной верфи «Звезда» (Большой Камень) в кооперации с Балтийским заводом. Стоимость одного ледокола Объединённая судостроительная корпорация оценивает в 70 млрд рублей.

«Лидеры» обеспечат необходимую «коммерческую скорость» танкеров, которая составляет 10—12 узлов (18—22 км/ч) в условиях двухметрового ледяного покрова. По данным разработчика — ЦКБ «Айсберг» (Санкт-Петербург), максимальная толщина льда, который способен ломать корабль проекта 10510, составляет 4,3 м.

В процессе движения «Лидер» может создавать канал шириной 52 м. Он позволяет безопасно проводить танкеры и газовозы, которые перевозят грузы массой свыше 100 тыс. т. Высокую скорость хода должна обеспечить ядерная силовая установка мощностью до 120 МВт (вдвое больше, чем на судах проекта 22220).

Детище ЦКБ «Айсберг» станет самым мощным и крупным ледоколом в мире. Водоизмещение «Лидера» составит 71,2 тыс. т, длина — 209 м, ширина — 47,7 м, осадка — 13 м, автономность — восемь месяцев.

«Бросить вызов» России

Опрошенные RT эксперты отметили, что обновление атомного ледокольного флота является залогом успешного развития Северного морского пути и экономики РФ в целом. Ввод в строй новых кораблей позволит многократно увеличить объём перевозок по СМП. По итогам 2018 года он составил 18 млн т. В 2024 году, когда войдут в строй три атомохода проекта 22200, данный показатель должен достичь 80 млн т.

«Ледокол «Урал» мощнее, чем предыдущие суда из серии «Арктика» первого поколения. Поскольку у этого корабля габариты больше, каналы для проводки судов у него получаются шире. Это двухосадочный ледокол, который может решать задачи проводки как в океане, так и в устьях рек — в этом заключается его универсальность», — пояснил RT почётный полярник России, кандидат физико-математических наук Виктор Боярский.

По его словам, ледоколы проекта 22200 обеспечат плановую замену советских кораблей, а прорывным проектом станет «Лидер».

«Благодаря ему Россия практически не будет зависеть от погоды в восточном секторе Арктики, где находятся более тяжёлые льды. Если «Лидеры» будут построены, то западную ветку СМП будут обслуживать преимущественно корабли проекта 22220», — отметил Боярский.

Эксперт обратил внимание на то, что Вашингтон постоянно упрекает РФ за якобы агрессивное поведение в Арктике. Например, в мае 2019 года советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон призвал выпускников Академии береговой службы Соединённых Штатов «бросить вызов» российскому влиянию в Заполярье. В МИД РФ назвали обвинения американского чиновника «абсурдными».

«Эти нападки вызваны тем, что у американцев нет атомного ледокольного флота. Конкурировать с Россией на равных и проводить транспортные операции в этом стратегически важном регионе они не могут. Также Вашингтон явно не устраивают успехи России в развитии СМП как артерии для экспорта углеводородов в Азию и западные государства», — сказал Боярский.

Аналогичной точки зрения придерживается директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института Иван Фролов. По его словам, США пытаются найти способ противодействия планам РФ по обеспечению круглогодичной навигации по Северному морскому пути.