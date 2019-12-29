«Разлом будет усиливаться»: с какими проблемами столкнулся Североатлантический альянс в 2019 году

В 2019 году НАТО исполнилось 70 лет. Опрошенные RT эксперты отмечают, что к юбилею альянс подошёл с самыми сильными внутренними противоречиями за всю свою историю. Несмотря на то что блок продолжает расширяться — сейчас в его состав входят 29 государств, — по целому ряду вопросов среди его членов нет единства. Наибольшая напряжённость наблюдается в отношениях Вашингтона и Анкары из-за ситуации в Сирии — в Госдепе даже не исключали возможности военного столкновения. Серьёзные разногласия возникли между США и Европой, которая стремится к большей независимости в сфере безопасности. С какими проблемами столкнулось НАТО в уходящем году — в материале RT.

В уходящем 2019 году Североатлантический альянс отметил 70-летие. Организация была основана на заре холодной войны между СССР и США. В апреле 1949 года министры иностранных дел 12 стран подписали Североатлантический договор, призванный «укрепить стабильность» в Североатлантическом регионе. Согласно пятой статье соглашения, агрессия против любой страны — участницы альянса трактуется как коллективная угроза, ответ на которую должен дать весь военный блок. С самого начала деятельность НАТО имела антисоветскую направленность — за два года до создания блока американский президент Гарри Трумэн провозгласил доктрину сдерживания Советского Союза.

Американский президент Гарри Трумэн

AFP

© INTERCONTINENTALEамериканский президент Гарри Трумэн

Постепенно количество стран — членов альянса увеличивалось: после распада СССР в блок начали втягиваться бывшие участники Варшавского договора, а также бывшие советские республики, получившие независимость. На сегодняшний день в альянс входят 29 стран, и блок продолжает расширяться: в декабре 2019 года Соединённые Штаты ратифицировали протокол о вступлении в НАТО Северной Македонии. На присоединение к блоку также претендуют Украина и Грузия.

Однако пока страны-неофиты проявляют большой энтузиазм относительно перспектив своего нахождения в НАТО, в кругу старейших участников альянса назревают разногласия.

Турецкий демарш

Наиболее острые противоречия наметились между США и Турцией, которая стала членом НАТО в 1952 году и располагает одной из наиболее крупных армий в блоке. Спор между Анкарой и Вашингтоном развивается по двум линиям. Во-первых, раздражение турецкой стороны вызывают союзнические отношения американских военных в Сирии с курдскими военными структурами, которые власти Турции причисляют к террористами и называют одной из ключевых угроз национальной безопасности.

Невзирая на многочисленные призывы турецкого руководства, Вашингтон отказывается разорвать партнёрство с курдами в САР. На фоне турецкой военной операции «Источник мира» на сирийской территории разногласия союзников по НАТО достигли такого накала, что глава Госдепа Майкл Помпео даже не исключил применения военной силы против турецкой стороны в случае необходимости.

Зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф»

РИА Новости

© Виталий Аньков

Ещё одним поводом для споров стала покупка Турцией российских ЗРК С-400, несмотря на многочисленные протесты американской стороны. В качестве ответной меры Вашингтон исключил Анкару из программы создания и поставок истребителя пятого поколения F-35.

В декабре 2019 года комитет сената США по международным делам поддержал законопроект о санкциях против Анкары. Американские законодатели объяснили своё решение тем, что военная операция Турции «Источник мира» на территории Сирии якобы может создать условия для нового роста террористической активности и возрождения «Исламского государства»* в регионе.

В случае принятия законопроекта ограничения затронут ряд высокопоставленных государственных служащих Турецкой республики, армейские структуры, оборонные предприятия и финансовый сектор. Отдельные санкции предусматриваются также за покупку Анкарой российских ЗРК С-400.

Европейская инициатива

Усиливаются противоречия и между Вашингтоном и Парижем. В ноябре 2019 года президент Пятой республики Эммануэль Макрон заявил в интервью изданию The Economist о плачевном положении НАТО. По мнению французского лидера, симптомом кризиса альянса стали события в Сирии, где Анкара начала военную операцию против военных союзников другого участника НАТО — Соединённых Штатов, не согласовав эти действия с руководством военного блока, а Вашингтон неожиданно вывел большую часть своего контингента из региона.

«Ввиду непостоянства нашего американского партнёра и нарастающего напряжения постепенно упрочивается идея создания механизма европейской безопасности... Я бы добавил, что в какой-то момент нам придётся пересмотреть целесообразность существования НАТО, — заявил Макрон. — Мне кажется, что сейчас происходит смерть мозга НАТО. Надо трезво оценивать ситуацию».

Президент Франции Эммануэль Макрон

Reuters

© Yves Herman

Подводя итог, президент Пятой республики выделил две ключевые задачи для Европы: она должна обрести автономность в сфере безопасности и в стратегических вопросах, а также возобновить диалог с Москвой.

Дискуссия о необходимости создания единой европейской армии идёт в Европе на протяжении не одного десятилетия, однако реальные шаги в этом направлении начали предпринимать лишь в последнее время. Роль главного лоббиста этой идеи в Евросоюзе взял на себя Макрон.

В 2018 году политик сообщил, что странам ЕС необходимо объединить свои усилия для укрепления коллективной обороны. По мнению президента Франции, Европа должна быть способна к самостоятельной защите, а не полагаться полностью на США.

Однако ни в Вашингтоне, ни в НАТО не приветствовали эти идеи французского лидера.

Как заявил в ноябре 2019 года генсек альянса Йенс Столтенберг в интервью испанскому изданию El País, ЕС не может защитить себя самостоятельно, поэтому должен сохранять военное партнёрство с другими странами.

«Пока любой потенциальный противник знает, что нападение на союзника спровоцирует ответ всего альянса, нападений не будет... Любая попытка отдалить Европу от Северной Америки не только ослабит НАТО, но и разделит Европу», — подчеркнул Столтенберг.

Однако в Старом Свете уверены, что партнёрство по линии НАТО не должно мешать наращиванию собственной оборонной мощи ЕС. Как заявила в начале декабря 2019 года новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз должен рассчитывать на собственные возможности в вопросах безопасности, поскольку деятельность НАТО распространяется не на все сферы.

Как пояснил в комментарии RT эксперт Российского института стратегических исследований Сергей Ермаков, в этом случаеподразумевается, что ЕС возьмёт на себя те функции, которые не свойственны НАТО.

«Говорить о распаде НАТО и замене его европейской армией пока не приходится. Даже европейские оборонные инициативы пока развиваются в русле тех положений, которые удовлетворяют НАТО. Например, один из главных общеевропейских оборонных проектов — так называемый военный Шенген — активно лоббировали Штаты», — пояснил эксперт.

Несколько иной точки зрения придерживается руководитель отдела европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов. По его мнению, в целом НАТО устраивает всех его членов, однако серьёзные противоречия возникают потому, что участники блока пытаются извлечь для себя наибольшую выгоду от альянса и нередко их интересы не совпадают.

«Эти проблемы были заметны давно, сейчас они усилились.Речь идёт о кризисе в трансатлантических отношениях, одной из площадок которых является НАТО. Эти противоречия прорываются не только по линии альянса, и они действительно очень сильны. Судя по всему, на саммите НАТО в Лондоне договориться по этим вопросам так и не удалось, позиции у сторон прямо противоположные», — добавил эксперт в комментарии RT.

Поскольку разногласия не разрешились в рамках юбилейного саммита, они станут основанием для будущих проблем, будь то разногласия между европейскими союзниками и США, проблемы в треугольнике Турция — Европа — США или противоречия между государствами Старого Света.

Давление Вашингтона





Следует отметить, что Трамп после победы на президентских выборах 2016 года в США тоже немало критиковал Североатлантический альянс, называя его устаревшей структурой, финансирование которой ложится преимущественно на американский бюджет.

Выступая на саммите НАТО в Брюсселе 25 мая 2017 года, Трамп заявил, что 23 из 28 стран «не платят за свою оборону то, что должны, и это нечестно по отношению к американскому народу и налогоплательщикам». Американский лидер потребовал, чтобы страны альянса довели свои оборонные расходы до 2% ВВП.

Американские и польские военнослужащие принимают участие в военных учениях НАТО

Reuters

© Cezary Aszkielowicz/Agencja Gazeta

При этом то, как именно участники блока тратят свои оборонные бюджеты, тоже стало поводом для разногласий. По мнению министра обороны Франции Флоранс Парли, Вашингтон не должен навязывать партнёрам по альянсу контракты на покупку американской военной техники под предлогом союзнических отношений.

По словам экспертов, администрация Трампа действительно оказывает беспрецедентное давление на союзников, поскольку американский лидер считает этот подход наиболее эффективным.

«Неизвестно, насколько верна точка зрения Трампа, но что противоречия внутри альянса сейчас достигли самого высокого уровня за всю его историю — это факт. В среднесрочной перспективе НАТО будет стремиться адаптироваться к меняющимся условиям, и в качестве площадки для обсуждения повестки Североатлантического региона, в качестве такой сцепки альянс существовать, безусловно, будет. А вот по эффективности НАТО возникают серьёзные вопросы», — считает Сергей Ермаков.

Противоречия, давно назревавшие в НАТО, обострились на фоне украинского кризиса, уверен Дмитрий Данилов. По словам эксперта, сегодня перед альянсом встаёт вопрос о его ключевых задачах, вокруг чего организации следует объединяться в дальнейшем, — это «сдерживание» России или реагирование на реальные вызовы и угрозы. У обоих подходов есть сторонники и противники в блоке. Ситуация сложилась такая, что уже начались разговоры о возможном выходе из НАТО некоторых стран.

«Так, сам Трамп поднял вопрос о вероятном выходе из организации Франции, ряд экспертов сомневаются в сохранении за Турцией членства в альянсе. НАТО располагает колоссальными ресурсами, но всё зависит от того, на что эти ресурсы будут направлены. Если на реагирование на реальные угрозы, то у альянса есть будущее, а если на коллективное сдерживание России и других стран, то тогда внутри НАТО линии разлома будут углубляться», — подытожил эксперт.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.