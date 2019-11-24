«Не хотим конфликта или войны»: советник Трампа рассказал о нежелании НАТО противостоять России из-за Украины

Запад не заинтересован в возникновении конфликта с Россией, заявил советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен, комментируя перспективы вступления Украины в НАТО. Он отметил, что в текущих реалиях вопрос о членстве Киева в военно-политическом блоке не стоит на повестке дня. По словам российских политиков, высказывание высокопоставленного американского чиновника наглядно указывает на отсутствие будущего у планов Украины вступить в НАТО. Более того, по мнению экспертов, слова советника Дональда Трампа ставят в неловкое положение киевские власти, которые вслед за предыдущим руководством страны продолжают декларировать курс на интеграцию с Североатлантическим альянсом и Евросоюзом.

В текущих реалиях Североатлантический альянс не заинтересован во вступлении Украины в свои ряды, поскольку Западу не нужен конфликт с Россией. Такое мнение выразил советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен, отвечая на вопросы в ходе Международного форума по безопасности в Галифаксе.

При этом советник Дональда Трампа остался верен риторике американских властей, заявив, что Москва и Киев находятся в состоянии активного конфликта. Тогда как российская сторона регулярно напоминает западным партнёрам, что не является участником событий в Донбассе, а лишь прилагает усилия для урегулирования противостояния Киева и самопровозглашённых республик.

«Поскольку у России в настоящее время активный конфликт с Украиной, НАТО в целом едва ли заинтересуется включением в свой состав Украины. Мы на Западе не хотим конфликта или войны с Россией», — сказал советник главы Белого дома.

«НАТО в принципе задумывалось как средство предотвращения и сдерживания войны с Россией», — добавил О'Брайен, вместе с тем отметив, что США сделают всё возможное, чтобы поддержать Киев в сложившейся ситуации.

Комментируя выступление высокопоставленного представителя Белого дома, глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков выразил мнение, что Киеву следует сделать выводы из сказанного.

«Во-первых, дверь в альянс на долгую перспективу закрыта. Во-вторых, Украина внутри альянса Западу не нужна. В-третьих, пора начинать жить своим умом», — написал сенатор в своём Twitter.

Помощник Трампа по нацбезопасности: в НАТО пока не заинтересованы в приеме Украины, так как не хотят конфликта с Россией. В Киеве должны сделать выводы: 1. дверь в альянс на долгую перспективу закрыта; 2. Украина внутри альянса Западу не нужна; 3. пора начинать жить своим умом. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) November 23, 2019

В свою очередь, депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек в беседе с RT выразил мнение, что Украине предоставили возможность наглядно оценить её привлекательность для военно-политического блока.

«НАТО сегодня публично высказалось, что Украина — не самый приоритетный союзник, а политическая разменная монета, которую демонстрируют, обещают защитить её активы, но в случае изменения ситуации готовы с ней расстаться, лишь бы избежать «большой драки», — сказал парламентарий.

Он отметил, что Североатлантический альянс не отказывается от идеологической и политической помощи Украине, но свои военные возможности альянс предоставлять Киеву не намерен.

«Так что сегодняшнему Киеву стоит разобраться в своих позициях: вечный конфликт с Москвой, от которого уже дистанцируются все страны «старой натовской гвардии», или же конструктивные переговоры, прекращение гражданского конфликта и, как следствие, спокойная жизнь в регионе», — подытожил депутат.

«Сказал то, что уже давно известно»

Напомним, что после государственного переворота 2014 года Верховная рада Украины внесла поправки в законодательство, которые фактически означали отказ страны от внеблокового статуса. При президенте Порошенко курс на вступление Украины в НАТО стал официальной целью внешней политики страны, а в начале 2019 года — частью украинской Конституции.

После смены власти администрация нового президента Владимира Зеленского заявила, что курс Киева на вступление в альянс остаётся прежним. В октябре кабинет министров Украины внёс для утверждения в Верховную раду программу своих действий на ближайшие пять лет — ряд разделов этого документа посвящён именно теме интеграции в ЕС и НАТО.

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Вместе с тем вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба в конце октября заявил, что Киев не планирует отправлять повторную заявку на получение плана действий относительно членства в НАТО. По его словам, поданное в 2008 году обращение остаётся на рассмотрении. Как заявлял Кулеба, Украине следует сосредоточиться на реформировании своих вооружённых сил и приведении их в соответствие со стандартами НАТО.

Возвращаясь к последнему высказыванию советника Трампа по нацбезопасности, политолог Иван Мезюхо предположил, что представитель Белого дома просто выразил хорошо известную мысль касательно перспектив вступления Украины в военно-политический блок.

«О'Брайен сказал то, что уже давно известно, причём известно не только в кругу западных дипломатов, политических деятелей, чиновников Североатлантического альянса, но и в среде украинской политической элиты, которая на словах ратует за североатлантическую интеграцию, а на самом деле понимает, что Украину в НАТО никто не ждёт», — сказал собеседник RT.

По его мнению, слова американского чиновника указывают на то, что НАТО и США рассматривают Украину как плацдарм для противостояния с Россией.

Вместе с тем, как отметил политолог, заявление О'Брайена ставит украинскую политическую элиту в нелепое положение из-за заявлений о курсе на североатлантическую интеграцию.