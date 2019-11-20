Столтенберг выступил за улучшение отношений с Россией без ущерба НАТО

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НАТО необходимо стремиться к улучшению отношений с Россией, но не в ущерб принципам и безопасности, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг в интервью газете El País.
Столтенберг выступил за улучшение отношений с Россией без ущерба НАТО
  • Reuters

«Я твёрдо верю, что мы должны стремиться к улучшению отношений с Москвой. Но мы не можем жертвовать нашими принципами и нашей безопасностью», — сказал он.

По его словам, альянсу нужно «сдерживание, оборона и диалог», и в этом нет никакого противоречия.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва хотела бы иметь с НАТО нормальный диалог, и не по её вине практически все формы кооперации были заморожены.

Он подчеркнул, что в России выступают за равноправное, взаимовыгодное сотрудничество.

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