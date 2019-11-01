«Ложная интерпретация событий»: в России ответили на заявление Киева о «репарациях» за Донбасс

В Кремле назвали неудачным заявление министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия о требованиях «репараций» от России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что Россия не является участником конфликта на востоке Украины, и подчеркнул роль Москвы в его урегулировании. Ранее Криклий сказал, что Киев не намерен платить за восстановление неподконтрольных районов Донбасса до тех пор, пока российская сторона не выплатит «репарации». В Совете Федерации назвали такую интерпретацию событий ложной, напомнив, что конфликт является исключительно внутриукраинским.

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что Россия должна выплатить «репарации». В Кремле заявили, что считают это заявление неудачным.

«Мы не относим это заявление к разряду удачных. Давайте не будем всё-таки забывать, кто начал войну в Донбассе, где находится Донбасс. Россия — страна, которая не является участником этого конфликта, это внутриукраинский конфликт, Россия в настоящее время... делает всё возможное, чтобы оказать содействие в урегулировании этой проблемы», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее Криклий заявил, что Украина не намерена восстанавливать неподконтрольные регионы Донбасса до тех пор, пока Россия не выплатит «репарации».

«Пока мы можем говорить о восстановлении подконтрольной части Донбасского региона. Относительно того, будут ли платить за это украинцы, за неподконтрольную территорию, то, конечно же, нет. Это априори невозможно. Пусть сначала возвращает территории страна-агрессор, выплачивает репарации, а тогда мы будем думать, как восстановить территорию», — заявил министр в эфире украинского телеканала «1+1».

Напомним, что «агрессором» украинские власти называют Россию. При этом российские власти неоднократно напоминали, что Москва не является стороной конфликта. Россия состоит в нормандском процессе по украинскому урегулированию, а также принимала участие в составлении минских договорённостей, задача которых — положить конец конфликту в Донбассе.

Россия, напротив, стремится помочь внутриукраинскому урегулированию, напомнил глава комитета по международным делам Константин Косачёв.

«Всё, что Россия могла сделать для того, чтобы предотвратить необратимый сценарий развития событий, Россия сделала. И Украина должна быть за это благодарна. А всё остальное — это просто с больной головы на здоровую. Неприемлемо ни при каких обстоятельствах», — заявил он RT.

«Это заявление абсолютно неприемлемо. Это заведомо ложная интерпретация событий на юго-востоке Украины. Прямую ответственность за то, что этот кризис разразился, несут организаторы «майдана» совершившие антиконституционный переворот. Этот переворот не был принят значительной частью населения Украины. И конфликт имеет исключительно внутриукраинские истоки, внутриукраинский ход и последующее внутриукраинское урегулирование», — подчеркнул сенатор.

Требования «репараций» как минимум необоснованны, отметил в беседе с RT депутат Госдумы Руслан Бальбек.

«Думаю, что украинский министр перепутал блага государства и чьи-то политические амбиции. Россия не является стороной конфликта, и требовать от неё какую-либо компенсацию по меньшей мере неразумно», — подчеркнул парламентарий.

Отвечая на вопрос, будет ли Россия оказывать помощь в восстановлении Донбасса, Песков отметил, что это зависит от того, как и когда будет происходить урегулирование конфликта.

«Заигрывает с радикалами»

Украина обязана восстанавливать территорию Донбасса после собственных же обстрелов, считает политолог Иван Мезюхо.

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«Это очередное неадекватное заявление члена украинского кабинета министров, — констатировал он в беседе с RT. — Если Киев считает Донбасс своей территорией, в таком случае он должен восстанавливать эту территорию после собственных же обстрелов».

По мнению Мезюхо, таким образом украинский министр попытался выступить на стороне националистов, выступающих против Минских соглашений. При этом политолог отметил текущий конфликт между президентом Владимиром Зеленским и радикалами.

«Безусловно, министр инфраструктуры Украины заигрывает с радикалами. Его заявление во многом соответствует риторике националистических организаций на Украине, которые участвуют в протестных акциях. Тогда очевиден вопрос: на какой стороне выступает министр инфраструктуры?.. Это заявление в очередной раз говорит о разброде и шатаниях в рядах украинской власти», — сказал он RT.

30 октября Зеленский заявил, что для восстановления мира в стране необходимо примирение сторон, и некорректные заявления могут разрушить этот процесс.

«Это как держать спички у открытой канистры с бензином. Одно опрометчивое движение, одно неправильное заявление могут всё перечеркнуть и восстановить горячую стадию конфликта», — говорил он.

На Украине заявление Криклия также оценили неоднозначно. Так, депутат Рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Олег Волошин убеждён, что этого высказывания достаточно для отставки.

«Я думаю, что в нормальной стране после такого заявления министр просто ушел бы в отставку, а если бы он сам не хотел уходить, его отправил бы в отставку парламент», — сказал он журналистам.

«Если бы министр реально говорил о деле, что последнюю рубашку готов снять, чтобы помочь жителям этой территории, потому что это наши граждане, восстановить мирную жизнь, но, естественно, мы в этой ситуации рассчитываем и на европейских партнеров, если не хотите называть РФ, пусть говорит «государство-агрессор», — это был бы подход. А когда человек говорит про репарации, это говорит о том, что он просто не хочет, чтобы Донбасс был в составе Украины», — подчеркнул Волошин.