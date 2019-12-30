Медведев утвердил план развития инфраструктуры Севморпути до 2035 года

Короткая ссылка
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил план развития инфраструктуры Северного морского пути до 2035 года.
Медведев утвердил план развития инфраструктуры Севморпути до 2035 года
  • © Kremlin Pool
  • globallookpress.com

Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

В рамках реализации этого плана Минфину, Минтрансу, Минпромторгу, Минэкономразвития и «Росатому» при формировании федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период следует предусматривать бюджетные ассигнования.

Также, согласно распоряжению, Государственной комиссии по вопросам развития Арктики необходимо представлять на утверждение в правительство планы реализации крупных инвестиционных проектов в Арктической зоне России, направленные на развитие грузопотока по Северному морскому пути.

Ранее сообщалось, что Балтийский завод до 2026 года построит пять новых атомных ледоколов, которые будут работать на Северном морском пути.

Заведующий кафедрой государственного регулирования РАНХиГС Владимир Климанов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал планы по строительству новых ледоколов для Севморпути.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить