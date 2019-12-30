Медведев утвердил план развития инфраструктуры Севморпути до 2035 года

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил план развития инфраструктуры Северного морского пути до 2035 года.

Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

В рамках реализации этого плана Минфину, Минтрансу, Минпромторгу, Минэкономразвития и «Росатому» при формировании федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период следует предусматривать бюджетные ассигнования.

Также, согласно распоряжению, Государственной комиссии по вопросам развития Арктики необходимо представлять на утверждение в правительство планы реализации крупных инвестиционных проектов в Арктической зоне России, направленные на развитие грузопотока по Северному морскому пути.

Ранее сообщалось, что Балтийский завод до 2026 года построит пять новых атомных ледоколов, которые будут работать на Северном морском пути.

Заведующий кафедрой государственного регулирования РАНХиГС Владимир Климанов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал планы по строительству новых ледоколов для Севморпути.