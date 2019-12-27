Эксперт прокомментировал планы по строительству новых ледоколов для Севморпути

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Заведующий кафедрой государственного регулирования РАНХиГС Владимир Климанов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал планы по строительству новых ледоколов для Северного морского пути.
Эксперт прокомментировал планы по строительству новых ледоколов для Севморпути
  • © Александр Гальперин
  • РИА Новости

«Всё, что касается Северного морского пути, является традиционным вопросом российской государственной политики, проводившейся в нашей стране не только в последние два десятилетия, но и всё последнее столетие», — сказал он.

По его словам, это связано с тем, что Россия в своей Арктической зоне выходит на побережье Северного Ледовитого океана и покрывает там почти всю территорию Евразии.

Ранее сообщалось, что Балтийский завод до 2026 года построит пять новых атомных ледоколов, которые будут работать на Северном морском пути.

Капитан ледоколов «Ленин» и «Россия» Александр Баринов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» рассказал о развитии ледокольной отрасли в России.

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