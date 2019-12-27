Россия до 2026 года построит пять новых ледоколов для Севморпути
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- РИА Новости
«Начиная с 2020 года по 2026 год пять новых ледоколов мощностью 60 МВт будут сдаваться и работать на этой важной части, где сосредоточены сегодня наши основные запасы нефти и газа... Эти пять ледоколов строятся на Балтийском заводе», — сказал Борисов.
Также он отметил, что Россия — единственная в мире страна, обладающая атомным флотом, который работает на Севморпути.
Ранее Совет безопасности России одобрил основы государственной политики в Арктике.
23 декабря правительство утвердило план развития инфраструктуры Северного морского пути до 2035 года.
Подробнее о том, как Россия планирует развивать Северный морской путь, — в материале RT.