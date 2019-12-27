Россия до 2026 года построит пять новых ледоколов для Севморпути

Балтийский завод до 2026 года построит пять новых атомных ледоколов, которые будут работать на Северном морском пути, заявил вице-премьер России Юрий Борисов в интервью телеканалу «Россия 24».

«Начиная с 2020 года по 2026 год пять новых ледоколов мощностью 60 МВт будут сдаваться и работать на этой важной части, где сосредоточены сегодня наши основные запасы нефти и газа... Эти пять ледоколов строятся на Балтийском заводе», — сказал Борисов.

Также он отметил, что Россия — единственная в мире страна, обладающая атомным флотом, который работает на Севморпути.

Ранее Совет безопасности России одобрил основы государственной политики в Арктике.

23 декабря правительство утвердило план развития инфраструктуры Северного морского пути до 2035 года.

Подробнее о том, как Россия планирует развивать Северный морской путь, — в материале RT.