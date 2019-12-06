Перспективные льды Арктики: как Россия планирует развивать Северный морской путь

Грузооборот Северного морского пути (СМП) к 2035 году должен увеличиться в восемь раз, достигнув показателя в 160 млн т. Об этом заявил заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков в своём выступлении на форуме «Арктика: настоящее и будущее». Взрывной рост транспортных потоков в Заполярье обусловлен активным освоением месторождений полезных ископаемых региона и модернизацией инфраструктуры. На текущий момент ведётся работа над проектом стратегии развития Арктики до 2035 года. Документ предполагает масштабное обновление ледокольного флота и портовой инфраструктуры РФ. Как полагают эксперты, в перспективе такие меры позволят сделать из СМП международную транзитную артерию.

К 2035 году объём перевозок по Северному морскому пути (СМП) увеличится почти в восемь раз, достигнув показателя в 160 млн т. Такие данные привёл заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков.

«С учётом принятых уже в этом году решений, у меня нет сомнений в достижении объёма 80 млн т в 2024 году. Более того, к 2030 году этот объём может увеличиться до 120 млн т, а к 2035 году — до 160 млн т», — сказал Крутиков, выступая на пленарном заседании форума «Арктика: настоящее и будущее», который в эти дни проходит в Санкт-Петербурге.

В 2018 году этот показатель составил 19,7 млн т.

Аналитический центр при правительстве РФ разделяет оптимизм замминистра. По прогнозу организации, в нынешнем году объём перевозок в Арктике составит 29,5 млн т, в 2024 году грузооборот СМП составит 88,2 млн т, а в 2030 году превысит 134 млн т. Такие цифры приводятся в презентации центра на форуме в Петербурге.

Основной драйвер роста — активное освоение минерально-сырьевой базы региона. Прежде всего речь идёт о проекте ПАО «Новатэк» в Ямало-Ненецком автономном округе по сжижению природного газа («Ямал-СПГ»). По итогам 2019 года доля этой компании в общем объёме перевозок Северного морского пути составит около 65% (19 млн т из прогнозируемых 29,5 млн т).

Завод по производству сжиженного природного газа «Ямал СПГ»

РИА Новости

© Екатерина Штукина

Помимо сжиженного природного газа, через Арктику транспортируется продукция «Норникеля», «Газпромнефти» и угольных компаний. Относительно небольшой объём перевозок осуществляется в рамках транзитных соглашений и Северного завоза — обеспечения территорий Крайнего Севера, Сибири, Дальнего Востока и европейской части России жизненно важными товарами. Главными хабами СМП являются Сабетта, Диксон и Дудинка. Во второй половине 2020-х годов этот список пополнится Певеком.

Северный морской путь — транспортная артерия, проходящая вдоль арктических берегов РФ. В настоящее время администрация СМП обеспечивает навигацию в акватории от мыса Дежнёва на востоке до архипелага Новая Земля на западе. Имущественным фондом Севморпути управляет корпорация «Росатом», правовое регулирование и надзорные функции выполняет Министерство транспорта.

Как пояснил на форуме директор арктического направления в Агентстве Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Дмитрий Фишкин, в России к СМП принято относить порты Камчатского края, Мурманской и Архангельской областей. Однако с формальной точки зрения это не очень корректно. По его словам, данную внутрироссийскую магистраль уместнее называть Северным морским транспортным коридором.

«Ускоренное развитие»

Тема Северного морского пути будет занимать центральное место в новой стратегии развития российской Арктики до 2035 года (действующая рассчитана на период до 2020 года). Как заявил эксперт Аналитического центра при правительстве РФ Юрий Елизарьев, проект документа уже согласован. На форуме он представил его основные положения.

В докладе Елизарьева сообщается, что за Арктикой будет закреплён статус «неотъемлемой исторической части РФ». В регионе планируется создать конкурентоспособный международный широтный транспортный коридор, который сможет обеспечивать потребности промышленно-сырьевых компаний и зарубежных партнёров РФ.

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Реализация государственной политики в рамках стратегии разделена на три временных периода. На первом этапе (до 2024 года) правительство РФ намерено поддерживать «ускоренное развитие добычи, переработки и транспортировки сырья» из портов Карского моря (Сабетта, Дудинка и Диксон) в западном направлении СМП в круглогодичном режиме. С этой целью будут вкладываться средства в обновление ледокольного флота и модернизацию портовой инфраструктуры.

На втором этапе (до 2030 года) государство планирует обеспечить круглогодичную навигацию во всей акватории СМП. В течение третьего этапа (до 2035 года) должен быть создан «международный широтный транспортный коридор», который в круглогодичном режиме сможет оказывать логистические услуги российским и зарубежным заказчикам, говорится в докладе Елизарьева.

По оценке Александра Крутикова, который также рассказал на форуме об отдельных аспектах новой стратегии до 2035 года, на реализацию поставленных в документе задач потребуется выделение 350 млрд рублей. Эти деньги позволят значительно улучшить транспортную и социальную инфраструктуру Заполярья, а также создать порядка 200 тыс. рабочих мест.

В то же время он признал, что на текущий момент в госказне невозможно изыскать 350 млрд рублей. В связи с этим правительство прорабатывает различные механизмы привлечения частных инвестиций. Кроме того, рассматриваются предложения по введению налоговых льгот для регионов и компаний, пришедших на арктический рынок.

Морской порт Сабетта

РИА Новости

© Сергей Мамонтов

«Перспективно для нашей страны»

Как подчеркнули участники форума, реализация амбициозных планов в Заполярье невозможна без развития ледокольного флота и прежде всего его атомного компонента, который способен осуществлять проводку караванов практически в любых ледовых условиях. В настоящее время «Балтийский завод» (Санкт-Петербург) строит три атомохода проекта 22220.

12 декабря на испытания выйдет головной корабль «Арктика», в 2020 году его должны передать заказчику (ФГУП «Атомфлот»). Об этом рассказал на форуме председатель комитета Санкт-Петербурга по делам Арктики Герман Широков. Он заявил, что сейчас корабль готов на 93%. По его словам, четвёртый и пятый ледоколы проекта 22220 могут заложить уже в августе 2020 года.

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В контексте развития СМП большие надежды Широков возлагает на атомоход проекта 10510 «Лидер» разработки петербургского ЦКБ «Айсберг». Этот корабль будет способен взламывать четырёхметровый лёд, ведя за собой морской караван с судами, перевозящими грузы массой свыше 100 тыс. т. Ещё одно достоинство «Лидера» — обеспечение необходимой «коммерческой скорости» танкеров, которая составляет 10—12 узлов (18—22 км/ч) в холодное время года.

Корабль проекта 10510 станет самым мощным атомоходом в мире (120 МВт против 60 МВт у проекта 22220). Его водоизмещение составит 71,2 тыс. т, длина — 209 м, ширина — 47,7 м. Несмотря на свои гигантские габариты, перспективный отечественный ледокол будет также способен заходить в устья крупных рек.

На сегодняшний день правительство приняло решение о строительстве головного корабля проекта 10510. Работы будут проводиться на «Балтийском заводе» и на новой российской верфи «Звезда» в Большом Камне (Приморский край). Общая стоимость оценивается в 70 млрд рублей. Половину этой суммы выделит государство, остальную часть — добывающие компании. В общей сложности должны быть построены три «Лидера».

Макет ледокола проекта 10510 «Лидер»

© ЦКБ «Айсберг»

В долгосрочных планах России — приспособить Севморпуть к международному транзиту. Такие меры, как следует из доклада Аналитического центра при правительстве РФ, будут предприниматься с 2036 года.

По данным консалтинговой компании PricewaterhouseCoopers (PwC), использование СМП в летний период позволит заказчикам экономить до 20% расходов на перевозку. Для проведения расчётов за условный маршрут аналитики взяли путь из Шанхая в Роттердам, уточнил на форуме Павел Шелехов, старший менеджер практики консультационных услуг в области капитального строительства, инфраструктуры и привлечения заёмного финансирования PwC.

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Выводы компании свидетельствуют о том, что в перспективе СМП вполне может стать конкурентом Южному морскому пути (ЮМП) из Азии в Европу. Российская арктическая артерия короче (8 тыс. км против 10,5 тыс. км) и сопоставима по среднему времени доставки (около четырёх недель) с учётом проблем зимней навигации.

В разговоре с RT доцент кафедры международных отношений и внешней политики России МГИМО Олег Александров отметил, что конкурентные преимущества СМП будут возрастать по мере развития инфраструктуры в российском Заполярье и «достаточно стремительного» таяния арктических ледников в результате глобального потепления.

«С оценкой PwC можно согласиться. Транзит по Севморпути — это очень перспективно для нашей страны. Однако для того, чтобы эта артерия развивалась более динамично, необходимо усилить роль государства во всех проектах. Не менее важно найти общий язык с Китаем, который настаивает на свободном порядке прохода судов по СМП (РФ выдаёт отечественным и зарубежным компаниям разрешение на навигацию с 2013 года. — RT)», — рассуждает Александров.

Схожей точки зрения придерживается заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин. В беседе с RT он сообщил, что у Москвы достаточно ресурсов для реализации амбициозных задач по развитию СМП при эффективном частно-государственном партнёрстве и развитии международного сотрудничества.

«За последние годы Россия сделала многое для совершенствования инфраструктуры Северного морского пути, хотя в ближайшее время предстоит сделать в несколько раз больше. Политическая воля для этого, насколько я могу судить, есть. К тому же интерес к этому проекту со стороны бизнеса и иностранных государств весьма большой», — подытожил Кошкин.