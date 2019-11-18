«Росатом» внёс в правительство доработанный план развития Севморпути

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Госкорпорация «Росатом» завершила совместную с Минвостокразвития работу над планом развития Северного морского пути (СМП). Об этом сообщил заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков.
«Росатом» внёс в правительство доработанный план развития Севморпути
  • РИА Новости

«Росатом вместе с нами завершил работу над проектом плана развития Северного морского пути до 2035 года. Он на прошлой неделе был доработан и внесён в правительство. Мы этот план поддерживаем», — цитирует Крутикова ТАСС.

По его словам, в доработанном плане учтены все предложения Минвостокразвития.

В апреле президент России Владимир Путин заявил, что Москва рассматривает возможность состыковать СМП с китайским морским Шёлковым путём.

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