«Росатом» внёс в правительство доработанный план развития Севморпути

Госкорпорация «Росатом» завершила совместную с Минвостокразвития работу над планом развития Северного морского пути (СМП). Об этом сообщил заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков.

«Росатом вместе с нами завершил работу над проектом плана развития Северного морского пути до 2035 года. Он на прошлой неделе был доработан и внесён в правительство. Мы этот план поддерживаем», — цитирует Крутикова ТАСС.

По его словам, в доработанном плане учтены все предложения Минвостокразвития.

В апреле президент России Владимир Путин заявил, что Москва рассматривает возможность состыковать СМП с китайским морским Шёлковым путём.