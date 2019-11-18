«Росатом» внёс в правительство доработанный план развития Севморпути
- РИА Новости
«Росатом вместе с нами завершил работу над проектом плана развития Северного морского пути до 2035 года. Он на прошлой неделе был доработан и внесён в правительство. Мы этот план поддерживаем», — цитирует Крутикова ТАСС.
По его словам, в доработанном плане учтены все предложения Минвостокразвития.
В апреле президент России Владимир Путин заявил, что Москва рассматривает возможность состыковать СМП с китайским морским Шёлковым путём.