Путин заявил о возможности расширения проекта «Сахалин-2»

Россия рассматривает возможность расширения проекта по сжижению газа «Сахалин-2», заявил российский лидер Владимир Путин в ходе заседания круглого стола на форуме «Один пояс — один путь» в Пекине.

Об этом сообщается на сайте Кремля.

Российский лидер в ходе выступления отметил, что в прошлом году поставки российского СПГ за рубеж увеличились более чем на 70% — до почти 27 млрд куб. м.

«В ближайшие 20 лет рассчитываем довести данный показатель до 100 млрд куб. м. Будут построены новые заводы на севере России «Ямал СПГ», «Арктик СПГ», — заявил Путин.

Ранее стало известно, что Россия по итогам 2018 года опередила Соединённые Штаты по поставкам сжиженного природного газа (СПГ) в страны Европейского союза и Азии.

Отмечается, что экспорт из России в Европу составил 4,43 млн т, а из США — 2,7 млн т.

В конце марта российский лидер поручил предусмотреть в бюджете на 2020 год и плановый период до 2022 года средства на строительство терминала СПГ «Утренний» в морском порту Сабетта.