Путин поручил выделить средства на терминал СПГ в Сабетте

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Российский лидер Владимир Путин поручил предусмотреть в бюджете на 2020 год и плановый период до 2022 года средства на строительство терминала СПГ «Утренний» в морском порту Сабетта.
Путин поручил выделить средства на терминал СПГ в Сабетте
  • РИА Новости

Соответствующее поручение глава государства дал по итогам совещания с членами правительства, заявили в пресс-службе Кремля.

«Обеспечить выделение дополнительных бюджетных ассигнований на строительство терминала сжиженного природного газа и конденсата «Утренний» в морском порту Сабетта и реконструкцию судоходного подходного канала в Обской губе Карского моря», — говорится в документе.

Как указывается, срок исполнения — 1 октября 2019 года.

Ранее правительство утвердило комплексный план реализации инвестиционного проекта комплекса СПГ в Камчатском крае.

Кабмин также разрешил использование судов под иностранным флагом для реализации проектов по производству СПГ.

Указывалось,что до 30 декабря 2043 года разрешено использовать суда, договоры фрахтования которых заключены на срок не менее 15 лет, для перевозок СПГ в морском порту Сабетта, Мурманске и Петропавловске-Камчатском.

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