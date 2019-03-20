Правительство утвердило план по реализации комплекса СПГ на Камчатке

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Правительство России утвердило комплексный план реализации инвестиционного проекта комплекса СПГ в Камчатском крае.
Правительство утвердило план по реализации комплекса СПГ на Камчатке
  • РИА Новости

Как отметили в кабинете министров, реализация проекта даст возможность «увеличить объём перевозки по Северному морскому пути с 9,7 млн тонн в 2017 году до 31,4 млн тонн к концу 2026 года».

Кроме того, благодаря проекту удастся «обеспечить переход Северного морского пути на круглогодичную загрузку, создать крупнейший в регионе СПГ-хаб», а также привлечь около 70 млрд рублей частных инвестиций и создать новые рабочие места.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов рассказал о наличии ресурсов для реализации проекта «Арктик СПГ-2» в условиях новых санкций в отношении России.

Также в октябре 2018 года стало известно, что российская газовая компания «Новатэк» и бельгийский оператор системы передачи газа Fluxys намерены построить СПГ-терминал в немецком порту Росток.

Заместитель гендиректора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в беседе с Nation News прокомментировал сообщения о том, что канцлер ФРГ Ангела Меркель выразила готовность правительства поддержать финансирование строительства терминала.

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