Эксперт прокомментировал сообщения о готовности Меркель поддержать создание терминала для приёма СПГ
- Reuters
«Практического смысла строительства терминала по приёму крупнотоннажного СПГ в Германии я не вижу. У них рядом есть совершенно не загруженный терминал в Нидерландах, есть терминал в Бельгии», — сказал Гривач.
По его мнению, таким образом Берлин хочет показать Вашингтону, что поддерживает разные проекты, а не только «Северный поток — 2».
Как добавил эксперт, настоящие намерения Германии будут понятны по уровню инвестиций.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп поприветствовал возможную финансовую поддержку со стороны Германии в строительстве терминала для приёма сжиженного природного газа на севере ФРГ.
Также преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал намерение российской газовой компании «Новатэк» и бельгийского оператора системы передачи газа Fluxys построить СПГ-терминал в немецком порту Росток.