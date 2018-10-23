Эксперт прокомментировал сообщения о готовности Меркель поддержать создание терминала для приёма СПГ

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Заместитель гендиректора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в беседе с Nation News прокомментировал сообщения о том, что канцлер ФРГ Ангела Меркель в узком кругу парламентариев выразила готовность правительства поддержать финансирование строительства терминала для приёма СПГ на севере страны.
Эксперт прокомментировал сообщения о готовности Меркель поддержать создание терминала для приёма СПГ
  • Reuters

«Практического смысла строительства терминала по приёму крупнотоннажного СПГ в Германии я не вижу. У них рядом есть совершенно не загруженный терминал в Нидерландах, есть терминал в Бельгии», — сказал Гривач.

По его мнению, таким образом Берлин хочет показать Вашингтону, что поддерживает разные проекты, а не только «Северный поток — 2».

Как добавил эксперт, настоящие намерения Германии будут понятны по уровню инвестиций.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп поприветствовал возможную финансовую поддержку со стороны Германии в строительстве терминала для приёма сжиженного природного газа на севере ФРГ.

Также преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал намерение российской газовой компании «Новатэк» и бельгийского оператора системы передачи газа Fluxys построить СПГ-терминал в немецком порту Росток.

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