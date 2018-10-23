Трамп обрадовался возможным планам Германии покупать СПГ у США

Президент США Дональд Трамп поприветствовал возможную финансовую поддержку со стороны Германии в строительстве терминала сжиженного природного газа на севере ФРГ.

Такое заявление американский лидер сделал, общаясь с журналистами перед вылетом в Техас.

«У нас всё прекрасно с налоговым послаблением, у нас всё прекрасно с изменением законодательства. И посмотрите, что происходит с Германией в вопросе газопровода («Северный поток — 2». — RT), они захотели покупать наш газ, это прекрасно. Обратите на это внимание», — приводит слова Трампа РИА Новости.

Как ранее сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники, канцлер ФРГ Ангела Меркель в узком кругу парламентариев выразила готовность правительства поддержать финансирование строительства терминала для приёма СПГ на севере страны. По данным журнала, сумма поддержки составляет €500 млн.

17 октября стало известно, что российская газовая компания «Новатэк» и бельгийский оператор системы передачи газа Fluxys намерены построить СПГ-терминал в немецком порту Росток.

Преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал намерение компаний.