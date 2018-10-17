Эксперт прокомментировал намерение «Новатэка» и Fluxys построить СПГ-терминал в Германии

Преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал намерение российской газовой компании «Новатэк» и бельгийского оператора системы передачи газа Fluxys построить СПГ-терминал в немецком порту Росток.

Как предположил эксперт, планы «Новатэка» могут быть ответом на энергетическую стратегию президента США Дональда Трампа, который не так давно потребовал от Берлина строительства новых СПГ-терминалов для приёма американского газа.

«Но в Германии ответили, что их устраивает цена российского газа и они не нуждаются в дополнительных поставках более дорогого СПГ из США», — напомнил Митрахович.

По его мнению, российская сторона могла решить, что Германия рано или поздно всё же начнёт строить терминалы, и задумалась о том, чтобы перехватить инициативу у Соединённых Штатов.

Ранее сообщалось, что терминал будет предназначен для приёма судов с СПГ, в том числе произведённым на строящемся в настоящее время «Новатэком» СПГ-заводе в порту Высоцк, и последующей реализации продукции в автоцистернах на рынок. Также будет предусмотрена возможность бункеровки судов и перевалки СПГ на бункерные баржи.

Кроме того, член комитета Государственной думы по международным делам Виталий Милонов в беседе с ФАН оценил подписание польской нефтегазовой компанией PGNiG и американской Venture Global LNG контракта на поставку 2 млн тонн СПГ ежегодно в течение 20 лет.