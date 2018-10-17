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«Новатэк» и бельгийский Fluxys намерены построить СПГ-терминал в ФРГ

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Российская газовая компания «Новатэк» и бельгийский оператор системы передачи газа Fluxys намерены построить СПГ-терминал в немецком порту Росток.
«Новатэк» и бельгийский Fluxys намерены построить СПГ-терминал в ФРГ
  • РИА Новости

«Терминал предназначен для приёма судов с СПГ, в том числе произведённым на строящемся в настоящее время «Новатэком» СПГ-заводе в порту Высоцк, и последующей реализации продукции в автоцистернах на рынок. Также будет предусмотрена возможность бункеровки судов и перевалки СПГ на бункерные баржи», — говорится в сообщении российской компании.

Там отметили, что мощность терминала будет достигать 300 тыс. тонн в год.

В сентябре «Новатэк» подписал соглашение с норвежской Tschudi Shipping Company по перегрузке сжиженного природного газа.

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