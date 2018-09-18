«Новатэк» подписал соглашение по перегрузке СПГ в Норвегии
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- РИА Новости
«Мы подписали соглашение с Tschudi. Это соглашение, по которому мы сможем использовать мощности в Норвегии для перегрузки (СПГ. — RT)», — заявил Джетвей.
По его словам, перегрузка может начаться в следующем году.
Он отметил, что норвежские порты планируется использовать для перегрузки СПГ борт о борт в течение двух-трёх лет, до запуска комплекса перевалки и хранения СПГ в Мурманске.
Отмечается, что объём перевалки на этом комплексе может составить 20 млн тонн в год.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что Москва и Сеул прорабатывают участие Южной Кореи в проекте «Арктик СПГ — 2».