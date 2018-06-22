Путин рассказал о возможном участии Южной Кореи в проекте «Арктик СПГ-2»

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Москва и Сеул прорабатывают участие Южной Кореи в проекте «Арктик СПГ — 2», сообщил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с южнокорейским коллегой Мун Чжэ Ином.
Путин рассказал о возможном участии Южной Кореи в проекте «Арктик СПГ-2»
  • © SERGEI KARPUKHIN
  • Reuters

По его словам, приоритетное внимание было уделено энергетике, которая является ключевой сферой двустороннего сотрудничества.

«Обсуждается возможность участия корейских партнёров и в проекте по добыче и сжижению газа «Арктик СПГ — 2», — сказал Путин.

Ранее министр энергетики России Александр Новак сообщил, что в проект могут войти китайские компании.

«Арктик СПГ-2» — второе предприятие компании «Новатэк» по производству сжиженного природного газа. Его запуск ожидается в 2023 году.

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