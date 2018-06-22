Путин рассказал о возможном участии Южной Кореи в проекте «Арктик СПГ-2»
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По его словам, приоритетное внимание было уделено энергетике, которая является ключевой сферой двустороннего сотрудничества.
«Обсуждается возможность участия корейских партнёров и в проекте по добыче и сжижению газа «Арктик СПГ — 2», — сказал Путин.
Ранее министр энергетики России Александр Новак сообщил, что в проект могут войти китайские компании.
«Арктик СПГ-2» — второе предприятие компании «Новатэк» по производству сжиженного природного газа. Его запуск ожидается в 2023 году.