Кабмин разрешил использовать суда под иностранным флагом для проектов СПГ

Правительство России разрешило использование судов под иностранным флагом для реализации проектов по производству сжиженного природного газа (СПГ). Распоряжение опубликовано на интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, подписанному премьер-министром Дмитрием Медведевым, до 30 декабря 2043 года разрешено использовать суда, договоры фрахтования которых заключены на срок не менее 15 лет для перевозок СПГ в морском порту Сабетта, Мурманске и Петропавловске-Камчатском.

До 30 декабря 2021 года разрешено использовать суда, зафрахтованные на шесть месяцев, в порту Сабетта.

Ранее официальный представитель Еврокомиссии Александр Винтерштайн заявил, что импорт сжиженного газа в страны Евросоюза из США вырос за год на 181%.