Кабмин разрешил использовать суда под иностранным флагом для проектов СПГ

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Правительство России разрешило использование судов под иностранным флагом для реализации проектов по производству сжиженного природного газа (СПГ). Распоряжение опубликовано на интернет-портале правовой информации.
Кабмин разрешил использовать суда под иностранным флагом для проектов СПГ
  • © LEX VAN LIESHOUT / ANP
  • AFP

Согласно документу, подписанному премьер-министром Дмитрием Медведевым, до 30 декабря 2043 года разрешено использовать суда, договоры фрахтования которых заключены на срок не менее 15 лет для перевозок СПГ в морском порту Сабетта, Мурманске и Петропавловске-Камчатском.

До 30 декабря 2021 года разрешено использовать суда, зафрахтованные на шесть месяцев, в порту Сабетта.

Ранее официальный представитель Еврокомиссии Александр Винтерштайн заявил, что импорт сжиженного газа в страны Евросоюза из США вырос за год на 181%.

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