Доклад: Россия опередила США по поставкам СПГ в Европу и Азию

Россия по итогам 2018 года опередила Соединённые Штаты по поставкам сжиженного природного газа (СПГ) в страны Европейского союза и Азии, говорится в годовом отчёте GIIGNL — Международной ассоциации импортёров СПГ.

Отмечается, что экспорт из России в Европу составил 4,43 млн тонн, из США — 2,7 млн.

При этом Катар (16,42 млн), Алжир (9,29 млн) и Нигерия (9,07 млн) стали крупнейшими поставщиками СПГ на европейский рынок.

По итогам 2018 года Москва также опередила Вашингтон по поставкам СПГ в Азию.

Экспорт российского СПГ в регион оценивается в 12,86 млн тонн, американского — в 10,73 млн.

Однако уточняется, что лидерами здесь являются Австралия (66,54 млн тонн), Катар (56,78 млн) и Малайзия (24,66 млн).

Ранее российский лидер Владимир Путин поручил предусмотреть в бюджете на 2020 год и плановый период до 2022 года средства на строительство терминала СПГ «Утренний» в морском порту Сабетта.