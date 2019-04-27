Россия рассматривает возможность стыковки Севморпути с морским Шёлковым путём

Президент России Владимир Путин, выступая на круглом столе форума «Один пояс — один путь», заявил, что Москва рассматривает возможность состыковать Северный морской путь с китайским морским Шёлковым путём.

«Большое внимание уделяем развитию Северного морского пути. Рассматриваем возможность состыковать его и китайский морской Шёлковый путь, тем самым создать глобальный и конкурентный маршрут, связывающий Северо-Восточную, Восточную и Юго-Восточную Азию с Европой», — приводит пресс-служба Кремля слова Путина.

Он отметил, что масштабность этого проекта подразумевает тесное сотрудничество стран Евразии.

«Приглашаем представленные здесь государства подключиться к его реализации», — сказал президент.

Также Путин заявил, что Россия рассматривает возможность расширения проекта по сжижению газа «Сахалин-2».