Россия рассматривает возможность стыковки Севморпути с морским Шёлковым путём

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Президент России Владимир Путин, выступая на круглом столе форума «Один пояс — один путь», заявил, что Москва рассматривает возможность состыковать Северный морской путь с китайским морским Шёлковым путём.
Россия рассматривает возможность стыковки Севморпути с морским Шёлковым путём
  • РИА Новости

«Большое внимание уделяем развитию Северного морского пути. Рассматриваем возможность состыковать его и китайский морской Шёлковый путь, тем самым создать глобальный и конкурентный маршрут, связывающий Северо-Восточную, Восточную и Юго-Восточную Азию с Европой», — приводит пресс-служба Кремля слова Путина.

Он отметил, что масштабность этого проекта подразумевает тесное сотрудничество стран Евразии.

«Приглашаем представленные здесь государства подключиться к его реализации», — сказал президент.

Также Путин заявил, что Россия рассматривает возможность расширения проекта по сжижению газа «Сахалин-2». 

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