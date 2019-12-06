Разработка российской стратегии развития Арктики будет завершена в 2020 году

Разработка стратегии развития Арктики до 2035 года будет завершена в 2020 году. Об этом заявил RT заместитель председателя комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Владимир Пушкарёв.

«В течение этого года с учётом всех предложений уложиться нереально. Работа над стратегией будет завершена уже в новом году. Также в 2020 году будет подготовлен базовый закон по арктической зоне», — сказал Пушкарёв на полях международного форума «Арктика: настоящее и будущее» в Санкт-Петербурге.

По его словам, в обоих документах приоритетное внимание будет уделяться человеческому капиталу, транспортной инфраструктуре (Северный морской путь, Северный широтный ход) и экологии.

Члены комитета, как рассказал депутат, подготовили предложение о повышении уровня жизни в Заполярье, чтобы он к 2035 году стал выше средних показателей по России. В настоящее время качество жизни в северных широтах ниже, чем в среднем по России, отметил он.

«Это реально сделать. Арктика — это стратегический регион, в недрах которого находятся колоссальные природные богатства. Однако главное — это люди, готовые работать, строить города и создавать семьи в таких сложных климатических условиях», — подчеркнул Пушкарёв.

Ранее сообщалось, что на организацию научной экспедиции «Северный полюс — 2020» направят 1,7 млрд рублей.