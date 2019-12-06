На организацию экспедиции «Северный полюс — 2020» направят 1,7 млрд рублей

На организацию научной экспедиции «Северный полюс — 2020» направят 1,7 млрд рублей, заявил председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

«Совместно с Ассоциацией полярников и её президентом Артуром Чилингаровым нам удалось включить в проект бюджета статью по обеспечению научной экспедиции «Северный полюс — 2020», — сказал он.

Запланирована реализация более 40 научных проектов. Предполагается участие свыше 250 российских учёных из 28 институтов РАН, восьми университетов, двух институтов Росатома, трёх институтов Росгидромета, трёх институтов Минздрава и пяти производителей научного оборудования.

Ранее сообщалось, что названы темы IX международного форума «Арктика: настоящее и будущее», который проходит 5—7 декабря в Санкт-Петербурге.