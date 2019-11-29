Названы темы международного форума «Арктика: настоящее и будущее»
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Сквозной темой дискуссионной повестки станут стратегические для развития региона документы, в том числе касающиеся основ государственной политики, Стратегии развития Арктики до 2035 года и новой госпрограммы.
Также планируется обсудить вопросы улучшения экономического климата в Арктической зоне, её инвестиционной и предпринимательской привлекательности, развитие Северного морского пути, геологическое изучение недр Арктики.
В связи с предстоящим председательством России в Арктическом совете в 2021—2023 годах большой блок вопросов будет посвящён международному сотрудничеству.
Запланировано два пленарных заседания и 35 дискуссионных мероприятий. На полях форума выступят более 400 экспертов.
Свои делегации направят свыше 40 российских регионов и 20 иностранных государств.
Ранее в МИД России оценили значимость форума по Арктике в Петербурге.