Названы темы международного форума «Арктика: настоящее и будущее»

Названы темы IX международного форума «Арктика: настоящее и будущее», который пройдёт 5—7 декабря в Санкт-Петербурге.

Сквозной темой дискуссионной повестки станут стратегические для развития региона документы, в том числе касающиеся основ государственной политики, Стратегии развития Арктики до 2035 года и новой госпрограммы.

Также планируется обсудить вопросы улучшения экономического климата в Арктической зоне, её инвестиционной и предпринимательской привлекательности, развитие Северного морского пути, геологическое изучение недр Арктики.

В связи с предстоящим председательством России в Арктическом совете в 2021—2023 годах большой блок вопросов будет посвящён международному сотрудничеству.

Запланировано два пленарных заседания и 35 дискуссионных мероприятий. На полях форума выступят более 400 экспертов.

Свои делегации направят свыше 40 российских регионов и 20 иностранных государств.

Ранее в МИД России оценили значимость форума по Арктике в Петербурге.