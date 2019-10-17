В МИД России оценили значимость форума по Арктике в Петербурге

Россия рассматривает предстоящий международный форум «Арктика: настоящее и будущее» в Санкт-Петербурге как хорошую возможность для мозговых штурмов и дискуссий по вопросам региона, заявил посол по особым поручениям МИД России, старшее должностное лицо Арктического совета от России Николай Корчунов.

«Это позволяет нам двигаться в направлении формирования многостороннего международного сотрудничества в интересах устойчивого развития Арктического региона», — цитирует Корчунова РИА Новости.

Он также отметил, что форум — это пример успешного взаимодействия государственных органов власти, неправительственных организаций, общественных организаций и международных участников.

По словам Корчунова, все выводы и рекомендации по итогам форума будут учтены в новой стратегии России по развитию Арктической зоны до 2035 года.

«Мы придаём большое значение участию иностранных гостей», — добавил он.

Ранее профессор кафедры интеграционных процессов МГИМО Лев Воронков оценил сообщение о том, что Минприроды России завершило дополнительные исследования для расширения российских границ в Арктике.