В МИД России оценили значимость форума по Арктике в Петербурге
- РИА Новости
«Это позволяет нам двигаться в направлении формирования многостороннего международного сотрудничества в интересах устойчивого развития Арктического региона», — цитирует Корчунова РИА Новости.
Он также отметил, что форум — это пример успешного взаимодействия государственных органов власти, неправительственных организаций, общественных организаций и международных участников.
По словам Корчунова, все выводы и рекомендации по итогам форума будут учтены в новой стратегии России по развитию Арктической зоны до 2035 года.
«Мы придаём большое значение участию иностранных гостей», — добавил он.
Ранее профессор кафедры интеграционных процессов МГИМО Лев Воронков оценил сообщение о том, что Минприроды России завершило дополнительные исследования для расширения российских границ в Арктике.