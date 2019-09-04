Эксперт оценил исследования Минприроды для расширения российских границ в Арктике

Профессор кафедры интеграционных процессов МГИМО Лев Воронков в беседе с радио Sputnik оценил сообщение о том, что Минприроды России завершило дополнительные исследования для расширения российских границ в Арктике.

«Шансы на то, что эта дозаявка будет одобрена, достаточно высокие. Комиссия выставила ещё какие-то вопросы, они были доследованы. Идёт нормальный процесс, как я понимаю», — заявил он.

Как напомнил эксперт, у России уже есть опыт одобрения этой комиссией прав на шельф в Охотском море.

По словам Воронкова, в комиссии сидят не политики, а люди, которые занимаются естественными науками и рассматривают геологические вопросы.

Ранее Минэнерго выступило за налоговые льготы для проектов на шельфе Арктики.

21 августа правительство Германии приняло стратегию о новых принципах политики в отношении Арктики, предполагающую активизацию исследований и участия в Арктическом совете.