Эксперт оценил исследования Минприроды для расширения российских границ в Арктике

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Профессор кафедры интеграционных процессов МГИМО Лев Воронков в беседе с радио Sputnik оценил сообщение о том, что Минприроды России завершило дополнительные исследования для расширения российских границ в Арктике.
Эксперт оценил исследования Минприроды для расширения российских границ в Арктике
  • РИА Новости

«Шансы на то, что эта дозаявка будет одобрена, достаточно высокие. Комиссия выставила ещё какие-то вопросы, они были доследованы. Идёт нормальный процесс, как я понимаю», — заявил он.

Как напомнил эксперт, у России уже есть опыт одобрения этой комиссией прав на шельф в Охотском море.

По словам Воронкова, в комиссии сидят не политики, а люди, которые занимаются естественными науками и рассматривают геологические вопросы.

Ранее Минэнерго выступило за налоговые льготы для проектов на шельфе Арктики.

21 августа правительство Германии приняло стратегию о новых принципах политики в отношении Арктики, предполагающую активизацию исследований и участия в Арктическом совете.

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