Эксперт оценил исследования Минприроды для расширения российских границ в Арктике
- РИА Новости
«Шансы на то, что эта дозаявка будет одобрена, достаточно высокие. Комиссия выставила ещё какие-то вопросы, они были доследованы. Идёт нормальный процесс, как я понимаю», — заявил он.
Как напомнил эксперт, у России уже есть опыт одобрения этой комиссией прав на шельф в Охотском море.
По словам Воронкова, в комиссии сидят не политики, а люди, которые занимаются естественными науками и рассматривают геологические вопросы.
Ранее Минэнерго выступило за налоговые льготы для проектов на шельфе Арктики.
21 августа правительство Германии приняло стратегию о новых принципах политики в отношении Арктики, предполагающую активизацию исследований и участия в Арктическом совете.