В Германии выступили против милитаризации Арктики

Правительство Германии приняло стратегию о новых принципах политики в отношении Арктики, предполагающую активизацию исследований и участия в Арктическом совете, пишет Deutsche Welle.

«Федеральное правительство отклоняет какую бы то ни было милитаризацию Арктики», — говорится в документе, подготовленном МИД Германии.

Как отмечается, центральное значение в освоении региона Берлин отводит защите климата.

Авторы стратегии напоминают, что с 1980-х годов объёмы арктического льда сократились на 50%, а последствия этого процесса «драматичны».

«Они простираются от изменения пищевых цепочек в животном мире до освобождающихся ото льда морских путей и гонки за становящимися доступными полезными ископаемыми Арктики», — говорится в принятом документе.

При этом правительство ФРГ не отклоняет принципиально добычу сырья в Арктике, но призывает к «экологически приемлемому освоению» месторождений в арктическом регионе.

Как написал в Twitter глава МИД Германии Хайко Маас, в Берлине стремятся «не к конкуренции в Арктике, а к международному сотрудничеству с целью защиты этих уникальных территорий».

Die Arktis gewinnt ökologisch, wirtschaftlich und geopolitisch an Bedeutung. Mit den Leitlinien deutscher Arktispolitik übernehmen wir mehr Verantwortung: Wir wollen keinen Wettbewerb um die Arktis, sondern internationale Zusammenarbeit, um diesen einzigartigen Raum zu schützen. pic.twitter.com/jFgaB0kcwB — Heiko Maas 🇪🇺 (@HeikoMaas) August 21, 2019

Ранее советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон призвал «бросить вызов» военному влиянию России в Арктике, а в Госдепе заявили, что США обеспокоены действиями Китая в регионе.

Как отмечал глава МИД России Сергей Лавров, Москва в Арктике не занимается «ничем, кроме как принятием необходимых мер для обеспечения безопасности своей страны».

В российском ведомстве также подчёркивали, что Арктика является регионом международного сотрудничества вопреки попыткам поднять вопрос о её милитаризации.