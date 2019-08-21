В Германии выступили против милитаризации Арктики

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Правительство Германии приняло стратегию о новых принципах политики в отношении Арктики, предполагающую активизацию исследований и участия в Арктическом совете, пишет Deutsche Welle.
В Германии выступили против милитаризации Арктики
  • РИА Новости

«Федеральное правительство отклоняет какую бы то ни было милитаризацию Арктики», — говорится в документе, подготовленном МИД Германии.

Как отмечается, центральное значение в освоении региона Берлин отводит защите климата.

Авторы стратегии напоминают, что с 1980-х годов объёмы арктического льда сократились на 50%, а последствия этого процесса «драматичны».

«Они простираются от изменения пищевых цепочек в животном мире до освобождающихся ото льда морских путей и гонки за становящимися доступными полезными ископаемыми Арктики», — говорится в принятом документе.

При этом правительство ФРГ не отклоняет принципиально добычу сырья в Арктике, но призывает к «экологически приемлемому освоению» месторождений в арктическом регионе.

Как написал в Twitter глава МИД Германии Хайко Маас, в Берлине стремятся «не к конкуренции в Арктике, а к международному сотрудничеству с целью защиты этих уникальных территорий».

Ранее советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон призвал «бросить вызов» военному влиянию России в Арктике, а в Госдепе заявили, что США обеспокоены действиями Китая в регионе. 

Как отмечал глава МИД России Сергей Лавров, Москва в Арктике не занимается «ничем, кроме как принятием необходимых мер для обеспечения безопасности своей страны». 

В российском ведомстве также подчёркивали, что Арктика является регионом международного сотрудничества вопреки попыткам поднять вопрос о её милитаризации. 

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