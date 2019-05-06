Помпео: США обеспокоены действиями Китая в Арктике
- Reuters
«Китай уже развивает морские пути в океане в Арктике... Пекин пытается развивать критическую инфраструктуру, используя китайские деньги, китайские компании и китайских рабочих, в некоторых случаях создавая постоянное присутствие китайских сил безопасности», — приводит слова Помпео РИА Новости.
Кроме того, по словам госсекретаря, США выступают против «приарктического» статуса для КНР.
«Пекин называет себя приарктической страной, но кратчайшее расстояние между Китаем и Арктикой — 900 (морских. — RT) миль», — указал Помпео.
Ранее заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что Арктика является регионом международного сотрудничества вопреки попыткам поднять вопрос о её милитаризации.